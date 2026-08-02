باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، رضا محمدی با اشاره به تملک و عقب‌نشینی چهارمین ملک معارض در محور زینبیه اظهار کرد: رفع معارضات ملکی و تعریض معابر ناایمن از اولویت‌های مدیریت شهری در این دوره است و محور زینبیه در محله ولیعصر جنوبی نیز با هدف ارتقای ایمنی و تسهیل تردد شهروندان در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در تازه‌ترین اقدام، یک باب ساختمان به مساحت ۱۰۰ مترمربع توسط شهرداری ناحیه ۲ تملک و پس از طی مراحل قانونی تخریب شد.

شهردار منطقه ۱۸ با بیان اینکه تاکنون چهار ملک معارض و ناایمن این محور با مجموع مساحت ۴۰۰ مترمربع تملک شده است، تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف و تملک ۱۶ ملک باقیمانده نیز با جدیت ادامه دارد تا دسترسی شهروندان به بلوار ۳۵ متری یاران تسهیل شده و یکی از مطالبات دیرینه ساکنان این محدوده محقق شود.