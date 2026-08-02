نخست‌وزیر ارمنستان، روز یکشنبه مطابق با الزام قانون اساسی، پس از تشکیل اولین جلسه پارلمان تازه‌انتخاب‌شده در ایروان، استعفای دولت را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دولت ارمنستان روز یکشنبه، مطابق با الزام قانون اساسی این کشور، پس از تشکیل اولین جلسهٔ پارلمان تازه‌انتخاب‌شده در پایتخت، ایروان، استعفا داد.

نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر، این اقدام را در یک پیام ویدئویی اعلام کرد.

او گفت: «بر اساس مادهٔ ۱۵۸ قانون اساسی، دولت در روز اولین جلسهٔ مجلس ملی تازه‌انتخاب‌شده، استعفا می‌دهد.»

بر اساس قانون اساسی ارمنستان، دولت مستعفی تا زمان تشکیل کابینهٔ جدید، به انجام وظایف خود به عنوان دولت سرپرست ادامه می‌دهد.

اولین جلسهٔ مجلس ملی تازه‌انتخاب‌شدهٔ ارمنستان با جنجال همراه بود، زیرا برای اولین بار در تاریخ این کشور، رئیس کلیسای حواری ارمنی، گارگین دوم، کاتولیکوس همهٔ ارمنیان، به این جلسه دعوت نشد و این موضوع انتقاد نمایندگان مخالف را برانگیخت.

کلیسای حواری ارمنی در سال‌های اخیر به یکی از منتقدان سرسخت دولت تبدیل شده است.

گارگین بار‌ها دولت پاشینیان را در مورد مسائلی از جمله امنیت کشور و روابط با جمهوری آذربایجان مورد انتقاد قرار داده است، در حالی که نخست‌وزیر نیز به طور علنی رهبران ارشد کلیسا را به دخالت در سیاست متهم کرده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: پارلمان ارمنستان ، نیکول پاشینیان
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