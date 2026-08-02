فدراسیون ووشو با برپایی موکب در مرز چذابه، آماده خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین حسینی است.

باشگاه خبرنگاران جوانفدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران با هدف ترویج فرهنگ ایثار، همدلی و خدمت‌رسانی، در ایام اربعین حسینی اقدام به برپایی موکب در نقطه صفر مرزی در مرز چذابه کرده‌است.

خانواده بزرگ ووشو ایران همواره در میادین ورزشی برای اعتلای نام ایران و برافراشته ماندن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده و این‌بار در مسیر خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا (ع)، همراه و هم‌پا با عزاداران آزاده کربلا هستند.

فدراسیون ووشو علاوه بر خیل عظیم زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، از تمامی اعضای خانواده بزرگ این رشته شامل قهرمانان، مربیان، داوران، پیشکسوتان، ورزشکاران و خانواده‌های محترم آنان که در مسیر زیارت اربعین از مرز چذابه عبور می‌کنند، دعوت می‌کند تا با حضور در موکب فدراسیون، میهمان خدمت‌گزاران خود در موکب فدراسیون ووشو باشند.

برچسب ها: فدراسیون ووشو ایران ، وزارت ورزش و جوانان
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