باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران با هدف ترویج فرهنگ ایثار، همدلی و خدمت‌رسانی، در ایام اربعین حسینی اقدام به برپایی موکب در نقطه صفر مرزی در مرز چذابه کرده‌است.

خانواده بزرگ ووشو ایران همواره در میادین ورزشی برای اعتلای نام ایران و برافراشته ماندن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده و این‌بار در مسیر خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا (ع)، همراه و هم‌پا با عزاداران آزاده کربلا هستند.

فدراسیون ووشو علاوه بر خیل عظیم زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، از تمامی اعضای خانواده بزرگ این رشته شامل قهرمانان، مربیان، داوران، پیشکسوتان، ورزشکاران و خانواده‌های محترم آنان که در مسیر زیارت اربعین از مرز چذابه عبور می‌کنند، دعوت می‌کند تا با حضور در موکب فدراسیون، میهمان خدمت‌گزاران خود در موکب فدراسیون ووشو باشند.