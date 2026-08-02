باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ هم‌زمان با موج ورود پرحجم زائران اربعین حسینی به مرز‌های کشور، تلاش شبانه‌روزی و جهادی مجموعه اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد برای مدیریت سفر‌های بازگشت و تسهیل جابه‌جایی زائران به اوج خود رسیده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد با تشریح آخرین آمار ناوگان و جابه‌جایی زائران اربعین اظهار کرد: تنها از ابتدای روز شنبه تا ساعات پایانی شب، حداقل ۳۰ سرویس با گنجایش بیش از هزار زائر یزدی از مرز‌های اربعینی به سمت یزد روانه شده‌اند.

وی ادامه داد: تعداد ۳۴ دستگاه ناوگان مسافری جدید نیز به مرز مهران اعزام شده‌اند تا روند بازگشت زائران با کمترین معطلی و بالاترین ضریب ایمنی تداوم یابد.

رستگاری ادامه داد: علاوه بر پایش مبدأ سفر، اکیپ‌های این اداره کل به صورت ۲۴ ساعته در پایانه‌های مرزی مهران، چذابه و شلمچه مستقر شده‌اند تا زنجیره‌ای مستحکم از راهنمایی، پاسخ‌گویی و انتقال زائران ایجاد کنند.

با حضور میدانی و مستمر محمد رستگاری، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد در پایانه مسافربری غدیر، نظارت مستقیمی بر نحوه اعزام‌ها، کنترل قیمت بلیت‌ها و تأمین حداکثری ناوگان در حال انجام است.