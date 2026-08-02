معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از برگزاری همایش موکب‌داران فرهنگی در آستانه آیین جاماندگان اربعین حسینی خبر داد و گفت: این رویداد با هدف هماهنگی، هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی مواکب برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، میرمحمد مطهری‌موید، معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به آغاز برنامه‌ریزی‌های این رویداد از حدود دو ماه گذشته، اظهار کرد: رویداد بزرگ راهپیمایی جاماندگان حسینی یک پروژه مشترک است که با همکاری مجموعه‌های مردمی، مسجد صفا، سپاه تهران، فرمانداری ری، سپاه حضرت سیدالشهدا (ع)، فرهنگسرای ولا و دیگر نهاد‌های خدمتگزار و مردمی در تهران و شهرستان ری اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه برای مدیریت بهتر این رویداد، مسیر راهپیمایی به ۱۵ محور تقسیم شده است، افزود: برای هر محور یک مسئول مشخص شده تا هماهنگی‌ها با انسجام بیشتری انجام شود و از بروز ناهماهنگی‌ها جلوگیری شود.
مطهری‌موید همچنین از برگزاری نخستین همایش موکب‌داران فرهنگی خبر داد و گفت: امسال برای اولین‌بار سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با مشارکت مجموعه‌های مردمی، این همایش را برگزار خواهد کرد تا از موکب‌دارانی که در کنار فعالیت‌هایی مانند اطعام به برنامه‌های فرهنگی، موضوع زیارت و فعالیت‌های تربیتی توجه دارند، حمایت شود.

پوشش گسترده رسانه‌ای آیین جاماندگان اربعین

در ادامه محمدحسین علی‌مددی، معاون ارتباطات، رسانه و فضای مجازی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به اهمیت پوشش رسانه‌ای آیین جاماندگان اربعین حسینی، اظهار کرد: حضور رسانه‌های خارجی در این رویداد پیش‌بینی شده است تا حضور باشکوه مردم و خروش میلیونی عزاداران را پوشش دهند، زیرا چنین رویدادی برای رسانه‌های خارجی اتفاقی ویژه و کم‌نظیر خواهد بود.

وی افزود: سازمان صداوسیما با تمام توان این رویداد عظیم را پوشش خواهد داد و خبرنگاران رسانه‌های داخلی نیز در مسیر حضور خواهند داشت. همچنین «رویداد رسانه» در طول مسیر پیش‌بینی شده تا اتفاقات و تصاویر ویژه‌ای از این مراسم ثبت و منتشر شود.

معاون ارتباطات، رسانه و فضای مجازی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ادامه داد: تصاویر باشکوه آیین جاماندگان اربعین تهران که پس از راهپیمایی اربعین عراق یکی از مهم‌ترین مراسم‌های این ایام و از بزرگ‌ترین اجتماعات عزاداری محسوب می‌شود در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب خواهد یافت و امیدواریم با مشارکت مردم و تلاش خبرنگاران، پوشش رسانه‌ای شایسته‌ای از این رویداد رقم بخورد.

برچسب ها: جاماندگان اربعین ، شهرداری
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