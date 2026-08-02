جانشین فرمانده انتظامی گیلان از شناسایی و دستگیری سارقان پرونده سرقت طلا و دلار منزلی در رشت طی عملیاتی غافلگیرانه در تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ قاسم جانعلی‌پور، جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان با اشاره به شناسایی و دستگیری سارقان حرفه‌ای منزل گفت: ۲ متهم در تهران و متهم سوم در رشت دستگیر شدند و از آنان مقادیری وجه نقد و طلا کشف شد.

او افزود: در پی وقوع یک فقره سرقت منزل در شهرستان رشت و ارجاع پرونده به پلیس آگاهی، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی گیلان تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و تخصصی، بررسی صحنه جرم و جمع‌آوری سرنخ‌های لازم، هویت اعضای یک باند ۳ نفره را شناسایی کردند.

سرهنگ جانعلی‌پور گفت: با هماهنگی مرجع قضایی و أخذ نیابت، تیمی از کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت به استان تهران اعزام شدند و در عملیاتی غافلگیرانه ۲ متهم را دستگیر کردند که در بازرسی از آنان مقادیری وجه نقد کشف شد.

به گفته او، همچنین در ادامه و با هماهنگی قضایی، متهم سوم با شگرد‌های پلیسی در شهرستان رشت دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به اعتراف متهمان ۲۹، ۳۳ و ۳۵ ساله به ارتکاب این سرقت افزود: در این پرونده ۸ هزار دلار وجه نقد و ۹۰ گرم طلا به ارزش تقریبی ۳ میلیارد تومان ربوده شده بود که متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان