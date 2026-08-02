باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالغفور ایران‌نژاد از چهره‌های شناخته‌شده سیاسی جنوب سیستان و بلوچستان بود که در دوره‌های چهارم، ششم، هفتم و دهم مجلس شورای اسلامی، نمایندگی مردم این حوزه انتخابیه را بر عهده داشت؛ وی شامگاه شنبه (۱۰ مرداد) بر اثر بیماری و در یکی از بیمارستان تهران درگذشت.

این نماینده پیشین مجلس در دوران فعالیت خود، پیگیری توسعه زیرساخت‌های عمرانی، راه‌های ارتباطی، تأمین آب، توسعه سواحل مکران و رفع مشکلات مردم جنوب سیستان و بلوچستان را در دستور کار قرار داد و از فعالان شناخته‌شده حوزه توسعه استان سیستان و بلوچستان به‌شمار می‌رفت.

مسئولان، شخصیت‌های سیاسی، نهادها و اقشار مختلف مردم با صدور پیام‌های جداگانه، درگذشته این نماینده سابق مجلس را به خانواده آن مرحوم و مردم سیستان و بلوچستان تسلیت گفتند.

ایران‌نژاد سال‌ها در عرصه قانون‌گذاری و پیگیری مطالبات مردم جنوب سیستان و بلوچستان فعالیت داشت و از چهره‌های اثرگذار این منطقه محسوب می‌شد.

وی از نخستین سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان بسیجی فعال در شهرستان‌های چابهار و کنارک فعالیت می‌کرد و در دوران دفاع مقدس نیز به عنوان رزمنده در جبهه‌های حق علیه باطل حضور یافت.

سرپرستی اداره تربیت‌بدنی کنارک، مشاور پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی و عضویت در فراکسیون اهل سنت مجلس از جمله سوابق مربوط به فعالیت های وی است.

منبع استانداری سیستان و بلوچستان