باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - رحیمی معاون امور جوانان در نشست خبری با موضوع رویداد جوان سال ۱۴۰۴ گفت:در سال‌های گذشته، جشنواره حضرت علی‌اکبر با معرفی جوانان برتر از سوی دستگاه‌های مختلف برگزار می‌شد که به دلیل عدم رعایت عدالت در دیده‌شدن جوانان مناطق محروم، نیاز به بازنگری داشت.

وی با اشاره به دو تغییر اساسی در این دوره افزود: نخست، امکان ثبت‌نام و نامزدی خود افراد فراهم شده است و هر جوانی که در حوزه‌های فرهنگی، هنری، کارآفرینی، ورزش، سلامت و امور خیریه موفقیت داشته باشد، می‌تواند بدون واسطه در سامانه ثبت‌نام کند. دومین تغییر، سپردن انتخاب نهایی به مردم است که با هدف جلوگیری از دخالت سلیقه‌های شخصی و افزایش امیدآفرینی در جامعه طراحی شده است.

رحیمی با اشاره به راه‌اندازی سامانه و اپلیکیشن «جوان پلاس» به عنوان پنجره واحد خدمات حوزه جوانان، گفت: متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال و همچنین ثبت‌نام در این رویداد، همگی از طریق این سامانه انجام می‌شود.

وی از راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی این سامانه در هفته دولت خبر داد و خاطرنشان کرد: تلاش داریم با پخش آزمایشی روزانه یک ساعت، فعالیت‌های حوزه جوانان را منعکس کنیم.

معاون امور جوانان با بیان اینکه آغاز ثبت‌نام‌ها با حملات سایبری و اختلال در اینترنت همزمان شد، تصریح کرد: با وجود این مشکلات، تاکنون ۱۱۰ هزار نفر در این رویداد ثبت‌نام کرده‌اند که آمار قابل‌توجهی است. به همین منظور، مهلت ثبت‌نام تا ۱۶ مرداد تمدید شده و فرآیند رأی‌گیری مردمی در سطح شهرستان‌ها از ۲۴ تا ۲۶ مرداد برگزار خواهد شد.

وی در تشریح جزئیات رقابت‌ها گفت: این رویداد در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی برگزار می‌شود و در هر شهرستان، برگزیدگان در چهار بخش «فرهنگی و هنری»، «کارآفرینی و نوآوری»، «ورزش و سلامت» و «مشارکت‌های اجتماعی و امور خیریه» معرفی می‌شوند. همچنین به منظور تحقق عدالت جغرافیایی، جوانان فعال در شهرستان‌های کوچک نیز بدون نیاز به افتخارات جهانی، شانس دیده‌شدن دارند.

رحیمی در خصوص آمار ثبت‌نام‌کنندگان نیز اظهار کرد: برخلاف تصور اولیه، سهم آقایان در همه بخش‌ها بیشتر از بانوان بوده است؛ به‌طوری که در بخش کارآفرینی ۶۶ درصد، در بخش فرهنگی ۶۲ درصد، در بخش مشارکت‌های اجتماعی ۶۰ درصد و در بخش ورزش ۵۵ درصد ثبت‌نام‌کنندگان را آقایان تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به استقبال گسترده از برخی استان‌ها افزود: استان‌های اردبیل، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری و تهران بیشترین آمار ثبت‌نام را داشته‌اند و شهرستان‌های لردگان، ملایر، شاهرود و قائن نیز پیشتاز مشارکت در این رویداد مردمی هستند.