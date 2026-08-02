باشگاه خبرنگاران جوان - سومین نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان فارس با محوریت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو ۱۴۰۵ (۲۰۲۶) برگزار شد؛ رویدادی که با هدف توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و معرفی توانمندی‌های اقتصادی استان فارس، در نیمه دوم مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

این نشست به ریاست مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، و با دبیری کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان تشکل‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی یکشنبه ۱۱ مرداد در استانداری فارس برگزار شد.

در این نشست، ضمن ارائه گزارش روند برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایی نمایشگاه، رؤسا و اعضای کمیته‌های تخصصی شیراز اکسپو ۱۴۰۵ معرفی، همچنین شرح وظایف کمیته‌های اجرایی، اطلاع‌رسانی، سرمایه‌گذاری و تولید محتوا، تشریفات، پذیرش هیئت‌های تجاری، امنیتی و انتظامی، رصد و پایش و سایر بخش‌های تخصصی به تصویب رسید.

در این نشست بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های اقتصادی و بخش خصوصی برای برگزاری نمایشگاهی در تراز استاندارد‌های بین‌المللی و متناسب با جایگاه اقتصادی استان فارس تأکید کردند.

کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس و دبیر کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی، با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: شیراز اکسپو ۱۴۰۵ مهم‌ترین رویداد اقتصادی، تولیدی، صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی استان فارس در عرصه بین‌المللی است و می‌تواند به مهم‌ترین ویترین معرفی ظرفیت‌های صادراتی، صنعتی، فناورانه، کشاورزی، گردشگری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان تبدیل شود.

او افزود: این نمایشگاه بستر مناسبی برای توسعه دیپلماسی اقتصادی، گسترش تعاملات تجاری، جذب سرمایه‌گذاری، معرفی توانمندی‌های بنگاه‌های اقتصادی، توسعه بازار‌های صادراتی و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و بازرگانان داخلی و خارجی فراهم خواهد کرد.

مجرب با تأکید بر ضرورت برگزاری نمایشگاهی در سطح استاندارد‌های جهانی اظهار داشت: حضور شرکت‌های توانمند، هیئت‌های تجاری، سرمایه‌گذاران، اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی کشور‌های مختلف، زمینه انعقاد قرارداد‌های تجاری، توسعه همکاری‌های اقتصادی و افزایش سهم صادرات غیرنفتی استان فارس را فراهم می‌کند.

او، تحقق اهداف این رویداد را مستلزم برنامه‌ریزی علمی، مدیریت یکپارچه، مشارکت مؤثر بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت نخبگان و فعالان اقتصادی دانست و ابراز امیدواری کرد شیراز اکسپو ۱۴۰۵ به الگویی موفق برای برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی کشور تبدیل شود.

مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، نیز با تأکید بر اهمیت راهبردی این نمایشگاه اظهار داشت: شیراز اکسپو ۱۴۰۵ یکی از مهم‌ترین پروژه‌های اقتصادی استان در سال جاری است و باید با هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی برگزار شود تا نقش مؤثری در رونق تولید، توسعه تجارت خارجی، جذب سرمایه‌گذاری، اشتغال‌آفرینی و افزایش صادرات غیرنفتی ایفا کند.

او افزود: استان فارس با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات، توریسم درمانی، فناوری، گردشگری و صنایع خلاق، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های تجارت و سرمایه‌گذاری کشور را دارد و برگزاری شیراز اکسپو ۱۴۰۵ فرصت مناسبی برای معرفی این توانمندی‌ها به سرمایه‌گذاران و هیئت‌های اقتصادی داخلی و خارجی خواهد بود.

در پایان این نشست، بر تسریع در اجرای برنامه‌های عملیاتی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی، جلب مشارکت فعالان اقتصادی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو ۱۴۰۵ تأکید شد.

نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو ۱۴۰۵ (۲۰۲۶) در نیمه دوم مهرماه سال جاری با هدف معرفی توانمندی‌های اقتصادی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و صادراتی استان فارس، توسعه تعاملات تجاری، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت جایگاه استان در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار خواهد شد و از مهم‌ترین رویداد‌های اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۶ به شمار می‌رود.

منبع: صمت فارس