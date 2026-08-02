مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از صدور هشدار سطح نارنجی برای تشدید وزش بادهای ۱۲۰ روزه، خیزش گرد و خاک و کاهش دید افقی در شمال استان خبر داد .

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حیدری گفت: این شرایط جوی از دوشنبه تا جمعه این هفته ( ۱۲ تا ۱۶ مرداد) در منطقه سیستان ادامه دارد.
محسن حیدری اظهار کرد: شهرستانهای زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز در این مدت تحت تأثیر وزش باد شدید تا بسیار شدید، خیزش گرد و خاک و در برخی ساعتها طوفان گرد و خاک قرار میگیرند
وی بیان کرد: در محور ارتباطی زاهدان - زابل نیز افزایش غبار و کاهش میدان دید افقی پیشبینی میشود و در مناطق مرکزی و جنوبی استان نیز وزش باد به نسبت شدید همراه با گرد و خاک دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: کاهش تدریجی دما بهویژه در نیمه شمالی استان از دیگر پیامدهای این سامانه جوی خواهد بود.
وی با اشاره به مخاطرات ناشی از وزش باد و گرد و خاک از شهروندان خواست از ترددهای غیرضروری در زمان وقوع طوفان خودداری کرده و در صورت ضرورت سفر، نکات ایمنی و سرعت مطمئنه را رعایت کنند.
حیدری بر ضرورت استحکامبخشی سازههای موقت، پوشش گلخانهها و تابلوهای تبلیغاتی و اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارتهای احتمالی در بخش کشاورزی تأکید کرد.
منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان