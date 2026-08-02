باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سینوش همتزاده مدیرکل استاندارد چهارمحالوبختیاری گفت: در راستای افزایش شفافیت در فرآیندهای نظارتی و حمایت همزمان از تولید و حقوق مصرفکنندگان، کمیسیون تخصصی ماده ۱۸ ادارهکل استاندارد چهارمحالوبختیاری تشکیل شد تا اعتراض واحدهای تولیدی نسبت به نتایج آزمونهای آزمایشگاهی را به صورت علمی و کارشناسی بررسی کند.
وی افزود: طی چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، اعتراض ۳۴ واحد تولیدی استان نسبت به نتایج آزمونهای انجامشده در این کمیسیون بررسی و تعیین تکلیف شده است.
همتزاده اضافه کرد: این کمیسیون به عنوان یکی از مراجع قانونی رسیدگی به اعتراضات، با حضور کارشناسان تخصصی، مستندات پروندهها و نتایج آزمایشگاهی را با دقت بررسی کرده و تصمیمگیریها بر پایه شواهد و بررسیهای فنی انجام میشود.
وی ادامه داد: در صورت تأیید اعتراض واحد تولیدی، نمونه شاهد برای انجام آزمایش مجدد به آزمایشگاه دیگری ارسال شده و نتیجه نهایی، مبنای تصمیمگیری قرار خواهد گرفت.
مدیرکل استاندارد استان تأکید کرد: رویکرد اصلی این مجموعه، ایجاد تعادل میان حمایت از تولیدکنندگان و صیانت از سلامت و ایمنی مصرفکنندگان است؛ موضوعی که با تقویت سازوکارهای نظارتی و رسیدگی عادلانه به اعتراضات دنبال میشود.