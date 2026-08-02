باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد که آب و هوای بد، درگیری در اوکراین و درگیری نظامی در خاورمیانه ممکن است قیمت مواد غذایی را افزایش دهد.
این خبرگزاری اعلام کرد که روسیه و اوکراین بیش از یک چهارم از ذخایر گندم جهان، دو سوم صادرات روغن آفتابگردان و یک دهم صادرات ذرت را تشکیل میدهند، اما تأمین از طریق دریای سیاه دشوار شده است.
این وضعیت با گرمای شدید، خشکسالی و آتشسوزی جنگلها در اروپا تشدید میشود که میتواند منجر به بزرگترین کاهش تولید غلات در دهههای اخیر شود.
علاوه بر این، تجاوز نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران قیمت سوخت و کود را افزایش داده است.
یکی دیگر از عواملی که به بازار جهانی مواد غذایی آسیب میرساند، پدیده آب و هوایی ال نینو است که با افزایش غیرطبیعی دمای آبهای سطحی در اقیانوس آرام مشخص میشود. بلومبرگ خاطرنشان میکند که این امر ممکن است به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کلیدی برنج آسیب برساند.