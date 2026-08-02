باشگاه خبرنگاران جوان - معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در مراسم آغاز بهکار این ناوگان حمل و نقل عمومی برقی، گفت: توسعه گردشگری در سیستان و بلوچستان باید با استفاده از فناوریهای پاک و توجه به الزامات زیستمحیطی همراه شود؛ رویکردی که میتواند زمینه پیوند میان رونق اقتصادی، گردشگری و حفاظت از محیطزیست را فراهم کند.
شینا انصاری اظهار کرد: این استان با برخورداری از ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی، قابلیتهای ارزشمندی برای توسعه گردشگری دارد و بهرهگیری از فناوریهای نوین در این حوزه میتواند کیفیت خدمات را ارتقا دهد.
وی بیان کرد: طرحهایی که توسعه اقتصادی را با حفاظت از محیطزیست همراه میکنند از اهمیت ویژهای برخوردار هستند و استفاده از حملونقل پاک در مجموعههای گردشگری میتواند بهعنوان تجربهای قابل توسعه در دیگر مناطق کشور مورد توجه قرار گیرد.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: حمایت از چنین اقداماتی علاوه بر کاهش آثار زیستمحیطی، زمینه استفاده بیشتر از فناوریهای پاک و ارتقای استانداردهای خدمات گردشگری را فراهم میکند.
دشت عماد؛ تجربهای از ورود سرمایهگذاری خصوصی به گردشگری زاهدان
استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم با اشاره به نقش سرمایهگذاری بخش خصوصی در شکلگیری مجموعههای گردشگری استان گفت: توسعه این بخش زمانی ماندگار خواهد بود که بر پایه ظرفیتهای محلی، فرهنگ منطقه و توجه به محیطزیست پیش برود.
منصور بیجار اظهار کرد: سیستان و بلوچستان بهدلیل ساختار اجتماعی و ظرفیتهای متنوع خود، فرصتهای ویژهای برای حضور سرمایهگذاران دارد و در این میان طایفه شهبخش با ورود به حوزه سرمایهگذاری، اقدامهای قابل توجهی در ایجاد زیرساختهای گردشگری انجام داده است.
وی افزود: در مجموعه گردشگری دشت عماد، بخش قابل توجهی از زیرساختها توسط بخش خصوصی ایجاد شده و این سرمایهگذاریها علاوه بر توسعه فضاهای تفریحی و گردشگری، زمینه ایجاد اشتغال را نیز فراهم کرده است.
استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: بخشهایی از این مجموعه همچنان نیازمند تکمیل و توسعه است و روندی که آغاز شده، میتواند با تداوم سرمایهگذاری به یکی از ظرفیتهای گردشگری زاهدان تبدیل شود.
وی، راهاندازی ناوگان تاکسی برقی در این مجموعه را بخشی از حرکت به سمت استفاده از فناوریهای جدید در حوزه گردشگری دانست و عنوان کرد: پیوند میان حملونقل پاک، سرمایهگذاری خصوصی و توسعه گردشگری میتواند مسیر تازهای برای بهرهگیری از ظرفیتهای استان ایجاد کند.
منبع استانداری سیستان و بلوچستان