باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری در سفر به سیستان و بلوچستان و در بازدید از بخش‌های مختلف پارک جنگلی زاهدان،‌ اظهار کرد: همه بخش‌های کشور باید بتوانند از محیط زیست مطلوب و سالم بهره‌مند شوند.

معاون رئیس جمهور افزود: ایجاد و توسعه فضای سبز و حفاظت از محیط زیست از موضوع هایی است که در برنامه‌های اجرایی بخش‌های مختلف باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار سیستان و بلوچستان نیز در حاشیه این بازدید گفت: پارک جنگلی زاهدان به‌عنوان بزرگ‌ترین پارک جنگلی جنوب شرق کشور با هدف توسعه فضای سبز، کاهش اثر گرد و غبار و ایجاد تفرجگاه برای شهروندان در حال توسعه است.

منصور بیجار بیان کرد: فاز نخست این مجموعه در وسعت ۷۰ هکتار به بهره‌برداری رسیده و عملیات کاشت نهال در فاز دوم آن به مساحت ۵۰ هکتار انجام شده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۴۰ هزار اصله درخت مثمر و غیرمثمر با مشارکت دستگاه‌های اجرایی استان سیستان و بلوچستان در این پارک کاشته شده و رشد و ثمردهی برخی درختان نشان می‌دهد نگهداری مستمر و رسیدگی فنی به فضای سبز در شرایط اقلیمی زاهدان نتیجه‌بخش بوده است.

منبع محیط زیست استان