باشگاه خبرنگاران جوان - قادری، کارشناس مسائل بین‌الملل، با تشریح سناریوهای محور غربی-صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، از وجود اختلاف تاکتیکی میان آمریکا و رژیم صهیونیستی در نحوه مواجهه با تهران گفت.

قادری با اشاره به سناریوی هراس‌افکنی و ظرفیت‌سازی داخلی آمریکا از طریق فعال‌سازی عناصر تجزیه‌طلب و آشوب‌طلب در برابر راهبرد ضربه ناگهانی نتانیاهو، تاکید کرد: این دو نگاه اگرچه در هدف نهایی مشترک هستند، اما در تاکتیک با یکدیگر تفاوت دارند.

وی همچنین با اشاره به سفر اخیر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن افزود: حتی ترامپ نیز پیش از این سفر صراحتاً اعلام کرده بود که به دنبال نسخه‌های تکراری حمله به زیرساخت‌ها نیست، بلکه نتانیاهو باید ایده‌ای برای برون‌رفت از بحران ارائه دهد؛ امری که نشان‌دهنده استیصال کامل رژیم صهیونیستی برای خروج از وضعیت بحرانی کنونی است.