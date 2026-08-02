باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام مبارکی اظهار کرد: در این مدت یک میلیون و ۴۲ هزار و ۶۶۹ تن کالا توسط ۴۲ هزار و ۶۴ دستگاه کامیون از طریق پایانه‌های مرزی میرجاوه و میلک جابه‌جا شده است که این میزان جابجایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۱ درصدی را نشان می دهد .

وی عمده کالاهای جابجا شده را سیمان ، گاز ، آهن و هیدروکربن اعلام کرد و افزود: از مجموع کالاهای جابه‌جا شده، ۵۹۰ هزار و ۷۱۴ تن از پایانه مرزی میرجاوه و ۴۵۱ هزار و ۹۵۵ تن از پایانه مرزی میلک جابجا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان با اشاره به ترکیب مبادلات انجام شده گفت: ۳۵۵ هزار و ۸۱۱ تن از کالاهای جابه‌جا شده مربوط به صادرات، ۸۲ هزار و ۴۸۲ تن مربوط به واردات و ۶۰۴ هزار و ۳۷۶ تن نیز ترانزیت کالا بوده است.

مبارکی با بیان اینکه پایانه‌های مرزی شمال سیستان و بلوچستان از مهم‌ترین مبادی تجارت و ترانزیت شرق کشور به شمار می‌روند، تصریح کرد: به طور متوسط روزانه ۵۶۲ دستگاه کامیون از پایانه‌های مرزی میرجاوه و میلک تردد می‌کنند که این امر بیانگر رونق مبادلات تجاری و نقش مؤثر این مرزها در توسعه اقتصادی و ترانزیتی کشور است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان تأکید کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل فرآیندهای مرزی و ارتقای خدمات، در راستای افزایش حجم مبادلات تجاری و ترانزیتی و پشتیبانی از فعالان حوزه حمل‌ونقل گام برمی‌دارد.

منبع حمل و نقل جاده‌ای استان