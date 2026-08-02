مقامات اسپانیا روز شنبه اعلام کردند که در حال نصب یک مانع شناور در مرز دریایی بین قلمرو خود در شمال آفریقا، سئوتا، و مراکش همسایه هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اسپانیا اعلام کرد که عبور مهاجران به منطقهٔ تحت حاکمیت خود در شمال آفریقا، سئوتا، در طول شب متوقف شد، در حالی که پلیس روز شنبه نصب یک مانع شناور به طول ۵۰۰ متر (۱٬۶۴۰ فوت) را در سواحل مرز خود با مراکش آغاز کرد؛ این اقدام پس از هجوم گسترده‌ای رخ داد که حداقل ۶۷ کشته بر جای گذاشت.

به گفتهٔ مقامات اسپانیا، از روز پنج‌شنبه حدود ۶۰٬۰۰۰ نفر به طور بی‌سابقه از طریق زمین و دریا وارد سئوتا شده‌اند که یکی از معدود مرز‌های زمینی اتحادیه اروپا با آفریقا است. اسپانیا اعلام کرد که بیش از ۴۸٬۰۰۰ نفر از آنها ظرف ۴۸ ساعت به مراکش بازگشته‌اند.

ویدئوی رویترز روز شنبه نشان داد که سربازان و پلیس اسپانیا در حال گشت‌زنی در ساحل عمدتاً خالی «تاراخال» هستند که در مه فرو رفته است.

دولت اسپانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که پلیس گارد مدنی از ساعت ۷:۵۰ صبح (۰۵:۵۰ GMT) نصب مانع جدید را بر روی موج‌شکن تاراخال، یکی از نقاط اصلی مورد استفاده برای ورود به این قلمرو کوچک اسپانیا، آغاز کرده است.

این بیانیه افزود که این مانع بادی، همراه با یک ردیف شناور‌های دریایی لنگرانداخته، به گونه‌ای طراحی شده است که ۳۰ تا ۷۰ سانتی‌متر (۱۲ تا ۲۸ اینچ) بالاتر از سطح آب و تا یک متر زیر سطح آب امتداد داشته باشد، در حالی که یک کانال بین موانع به شناور‌های گارد مدنی اجازه خواهد داد تا در منطقه گشت‌زنی کنند.

این هجوم گسترده باعث نگرانی در سراسر اتحادیه اروپا شد و ۲۲ کشور عضو نامه‌ای نوشتند و خواستار اقدام هماهنگ برای حفاظت از مرز‌های خارجی و سایر اقدامات شدند.

ایرلند که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، اعلام کرد که برای بحث در مورد این بحران، یک جلسه ویدئوکنفرانس اضطراری با وزیران کشور این اتحادیه برای روز سه‌شنبه فراخوانده است.

پدرو سانچز، نخست‌وزیر چپ‌میانه اسپانیا، تصمیم روز جمعه ایتالیا برای تعلیق یک‌ماههٔ ترتیبات سفر شنگن بدون پاسپورت با مادرید را مورد انتقاد قرار داد.

سانچز در نامه‌ای به رؤسای کمیسیون اروپا و شورای اروپا نوشت: «در شرایط بین‌المللی کنونی، اتحادیه اروپا نمی‌تواند چنین واکنش خودخواهانه، قطبی‌کننده و غیرقانونی را تحمل کند.»

تعداد قربانیان افزایش یافت

مقامات اعلام کردند که حداقل ۶۷ جسد در سمت اسپانیایی مرز پیدا شده است؛ پس از آنکه برخی از مهاجران غرق شدند و برخی دیگر در تلاش برای بالا رفتن از موج‌شکن و حصار مرزی له شدند.

بسیاری از این افراد به دلیل مشکلات اقتصادی و با تشویق شایعات در شبکه‌های اجتماعی به مهاجرت روی آورده بودند.

فرناندو گرانده-مارلاسکا، وزیر کشور اسپانیا، شبکه‌های قاچاق انسان را به سوءاستفاده از مهاجران آسیب‌پذیر و انتشار تفسیر‌های گمراه‌کننده از حکم اخیر دادگاه عالی اسپانیا متهم کرد که بر اساس آن، مهاجرانی که در دریا رهگیری می‌شوند، در صورت عدم وجود مانع فیزیکی، نمی‌توانند به طور خلاصه بازگردانده شوند.

وزیر کشور که از سئوتا صحبت می‌کرد، به خبرنگاران گفت که اسپانیا تا حد زیادی نظم را ظرف ۲۴ ساعت بازگردانده است، اما هشدار داد که بحران هنوز به طور رسمی پایان نیافته و استقرار پلیس و نیرو‌های نظامی تقویت‌شده تا زمانی که لازم باشد، ادامه خواهد یافت، اگرچه عبور شبانه به حدود صفر رسیده است.

او گفت: «مراکش هیچ تهدیدی برای سئوتا یا بقیه اسپانیا نیست – بلکه یک شریک کاملاً قابل اعتماد است» و افزود که هیچ اطلاعاتی مبنی بر قریب‌الوقوع بودن ورود دسته‌جمعی وجود نداشته است.

اتحادیه AUGC برای گارد مدنی اسپانیا گفت که درخواست تقویت حداقل ۲۰۰ افسر پلیس را دارد و هشدار داد که برای جلوگیری از دور زدن مانع بادی جدید توسط شناگران، به کار بیشتری نیاز است.

مادرید اعلام کرد که افرادی که به طور غیرقانونی وارد سئوتا شده‌اند، نمی‌توانند به سرزمین اصلی اسپانیا یا سایر مناطق منطقه شنگن سفر کنند.

وزارت خارجه اسپانیا در بیانیه‌ای افزود که مسافرانی که از سئوتا از طریق دریا یا هوا خارج می‌شوند، تحت بررسی هویت پلیس قرار می‌گیرند که این لایهٔ دوم کنترلی پس از مرز زمینی با مراکش محسوب می‌شود.

برخلاف بیشتر اروپا، اسپانیا موضع بازتری نسبت به مهاجران اتخاذ کرده است و برنامه‌ای را برای اعطای اقامت به بیش از نیم میلیون فرد بدون مدرک معرفی کرده است.

اما این کشور پیشنهاد‌هایی مبنی بر تشویق هجوم به سئوتا توسط این طرح قانونی‌سازی را رد کرده و گفته است که متقاضیان باید اقامت خود در اسپانیا را قبل از ۱ ژانویه ۲۰۲۶ و پنج ماه اقامت مستمر در زمان درخواست را اثبات کنند.

منبع: خبرگزاری فرانسه