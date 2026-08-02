فضاپیمای استارشیپ متعلق به شرکت اسپیس ایکس توسط ماهواره نسل بعدی استارلینک در فضا مشاهده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک ماهواره نسل بعدی استارلینک، نمای جدیدی از فضاپیمای استارشیپ اسپیس ایکس را ثبت کرد، زیرا بزرگترین و قدرتمندترین موشک پرتاب شده تاکنون، سیزدهمین پرواز آزمایشی خود را از جنوب تگزاس در روز جمعه انجام داد. این پرواز زیرمداری از بسیاری جهات شبیه به ماموریتهای آزمایشی قبلی استارشیپ بود، با یک تفاوت کلیدی: این بار، موشک گروهی از ماهوارههای عملیاتی نسل بعدی استارلینک را به فضا فرستاد.
طبق گفته Space.com، شش عدد از این ماهوارههای استارلینک V۳ دوربینهایی را حمل میکردند که به اسپیس ایکس امکان میداد تصاویر واضحی از سپر حرارتی روی مرحله بالایی استارشیپ، معروف به SHIP، به دست آورد و تصاویر خیرهکنندهای از SHIP را هنگام دور شدن از آن در بالای زمین ثبت کند.
اسپیس ایکس یکی از این تصاویر را به همراه یک ویدیوی ۶۵ ثانیهای که تصاویر گرفته شده توسط چهار دوربین مختلف در یک ماهواره استارلینک V۳ را گردآوری کرده بود، در حساب رسمی اینستاگرام خود به اشتراک گذاشت.
این ویدیو با نمای نزدیکی از فضاپیمای درخشان ۵۲ متری (۱۷۱ فوتی) آغاز میشود. با ادامهی فیلم، جزئیات بیشتری از فضاپیما را میبینیم، زیرا دو فضاپیما به تدریج از هم جدا میشوند. در پایان ویدیو، کل "سفینه" قابل مشاهده است و میتوانیم فعالیت آن را ببینیم: سه موتور از شش موتور رپتور آن در حال کار هستند و ابرهای کوچک بخار سفید نشان میدهد که فضاپیما در حال روشن کردن موتورهای کنترل واکنش دقیق خود است.
مانند تمام ماموریتهای آزمایشی استارشیپ تا به امروز، این پرواز ۱۳ مسیر زیرمداری را هدف قرار داده است. بنابراین، ۲۰ ماهوارهی استارلینک V۳ - اولین ماهوارههایی که به فضا رسیدند - مدت زیادی در مدار باقی نماندند و حدود ۲۰ دقیقه پس از پرتاب به زمین بازگشتند.
ماهوارههای بعدی به ارتفاعات بالاتر صعود خواهند کرد و تعداد آنها زیاد خواهد بود. طبق پروندهای که در کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده ثبت شده است، اسپیس ایکس قصد دارد یک صورت فلکی عظیم از ۱۰۰۰۰۰ ماهوارهی استارلینک V۳ را اداره کند.
منبع: الیوم السابع