بزالل اسموتریچ خواستار تصویب ساخت سه شهرک در حصار شمالی نوار غزه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی راست افراطی رژیم صهیونیستی از این رژیم خواسته است تا ساخت سه شهرک در حصار شمالی نوار غزه را تصویب کند.
اسموتریچ، که همچنین ریاست اداره شهرکسازی اسرائیل را بر عهده دارد، در بیانیهای در X گفت که اسرائیلیها در حال بازگشت به شهرکهای قبلاً تخلیه شدهای هستند که در زمینهای اشغالی فلسطینی در کرانه باختری اشغالی ساخته شدهاند.
این وزیر اسرائیلی ادعا کرد که آنها نه تنها به شهرکهایی که در سال ۲۰۰۵ تخلیه شدند، بازخواهند گشت، بلکه شهرکهای بیشتری را نیز در کرانه باختری اشغالی ایجاد خواهند کرد.
وی خطاب به بنیامین نتانیاهو گفت: «اداره شهرکسازی تحت رهبری من آماده است تا ۳ شهرک در بخش شمالی نوار غزه ایجاد کند و من از نخستوزیر میخواهم که به این اقدام چراغ سبز نشان دهد.»
در سال ۲۰۰۵ به عنوان بخشی از طرح عقبنشینی یکجانبه اسرائیل، شهرکها و اردوگاههای نظامی در غزه و همچنین چهار شهرک در شمال کرانه باختری اشغالی تخلیه شدند.
منبع: الجزیره