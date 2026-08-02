باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی جلائی‌فر گفت: با برنامه‌ریزی مناسب، مدیریت مطلوب شبکه توزیع و هماهنگی میان بخش‌های مختلف، روند تأمین این فرآورده بدون وقفه ادامه یافت.

وی اظهار کرد: بیش از ۴۳ هزار و ۷۰۰ تن گاز مایع در سه‌ماهه نخست سال از طریق ۲۶ شرکت توزیع‌کننده و تأسیسات زیرمجموعه آنها به‌صورت مستمر در اختیار خانوار‌های فاقد گاز طبیعی، واحد‌های تولیدی، صنایع واجد شرایط و سایر مصرف‌کنندگان قرار گرفت.

وی افزود: مصرف گاز مایع در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافت که این رشد مصرف بیشتر ناشی از افزایش تقاضا به‌دلیل برپایی گسترده مواکب، ایستگاه‌های صلواتی و تجمعات مردمی و همچنین استفاده از گاز مایع به‌عنوان سوخت جایگزین خودرو‌ها در برخی بخش‌ها بود. با وجود افزایش نیاز مصرف‌کنندگان، فرآیند تأمین و توزیع این فرآورده به‌صورت پایدار و بدون وقفه انجام شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان تصریح کرد: با هماهنگی کامل میان واحد‌های عملیاتی، شرکت‌های توزیع‌کننده، تأسیسات زیرمجموعه و ناوگان حمل‌ونقل، روند تأمین و توزیع گاز مایع بدون هیچ‌گونه اختلال ادامه یافت و کارکنان این منطقه با روحیه جهادی و تلاش شبانه‌روزی، زمینه دسترسی پایدار و مطمئن خانوار‌ها و واحد‌های مصرف‌کننده به این فرآورده را فراهم کردند.

وی با اشاره به نقش سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) در ساماندهی توزیع گاز مایع گفت: این سامانه با هدف جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و تأمین گاز مایع برای مصرف‌کنندگان واقعی، از جمله خانوار‌های فاقد گاز طبیعی و صنایع واجد شرایط، راه‌اندازی شده و نقش مؤثری در شفاف‌سازی فرآیند توزیع و افزایش رضایت‌مندی مصرف‌کنندگان داشته است.

جلائی‌فر با تأکید بر ضرورت صیانت از سرمایه‌های ملی اظهار کرد: تأمین پایدار انرژی در کنار ترویج فرهنگ مصرف بهینه، از مهم‌ترین اولویت‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان است و مصرف مسئولانه گاز مایع و سایر فرآورده‌های نفتی، ضمن حفظ منابع ارزشمند کشور، به استمرار خدمت‌رسانی مطلوب و بهره‌مندی عادلانه مصرف‌کنندگان کمک خواهد کرد.

منبع شرکت نفت زاهدان