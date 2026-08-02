رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی با اشاره به تبلیغات واهی برخی سودجویان در خصوص امکان کتمان درآمد با استفاده از دستگاه‌های پرداخت غیرنقدی از مردم خواست نسبت به پیامدهای قانونی این کار هوشیار باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمدرضا احمدی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با اشاره به اینکه اخیرا برخی سودجویان در صدد القای این شبهه هستند که کسب و کارها با استفاده از دستگاه‌های پرداخت غیرنقدی معروف به کَش‏‌لِش (Cashless) می‌‏توانند نسبت به کتمان درآمد خود اقدام کنند، گفت: بر اساس مقررات قانونی هرگونه تلاش برای کتمان درآمد از طریق جابجایی وجوه در حساب‏‌های شخصی یا استفاده از ابزارهای پرداخت غیرمتعارف، نه تنها مانع از تشخیص مالیاتِ متعلقه نخواهد بود، بلکه موجب تعلق جرایم سنگین غیرقابل بخشش و در برخی موارد خاص، مشمول مجازات‏‌های ناظر بر فرار مالیاتی نیز خواهد شد.

احمدی با اشاره به تبلیغات نادرست صورت گرفته که با هدف افزایش فروش این دستگاه‌ها صورت می گیرد، گفت: ادعای تبلیغ‏‌کنندگان مبنی بر عدم دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاعات هویتی، مکانی، مالی و یا ریز تراکنش‌‏های صورت‌گرفته ازطریق این دستگاه‏‌ها کذب است و چنانچه مبالغی بابت فعالیت های تجاری به حساب‏‌های بانکی متفرقه و غیرتجاری واریز شود و در اظهارنامه مالیاتی ابراز نشود درآمد کتمان شده تلقی خواهد شد.

احمدی با رد تبلیغات نادرست سودجویان مبنی بر اینکه تراکنش‌‏های صورت‌‏گرفته ازطریق دستگاه‏‌های کِش‌‏لِس جزو درآمد مشمول مالیات قرار نمی‌‏گیرد، تصریح کرد: برخلاف تبلیغات خلافِ واقع صورت‏‌گرفته در فضای مجازی، کش‌‏لس‌‏ها قادر به پنهان‏‌سازی تراکنش‏های صورت پذیرفته از طریق آنها نیستند. این دستگاه‌‏ها مستقیما به شبکه شتاب و شاپرک متصل بوده و هر تراکنشی که ازطریق آنها انجام می‌‏شود همانند تراکنش‌‏های صورت‏‌پذیرفته در سایر روش‏های بانکی (همچون کارت به کارت یا انتقال وجه)، حاوی اطلاعات مرتبط با کد پیگیری، شماره کارت مبدا و مقصد، و کد ملی مالکِ پذیرنده است. لذا سازمان امور مالیاتی از طریق دسترسی به داده‏‌های بانک مرکزی، از میزان واریزی‏‌ها به حساب یک شخص از هر طریق و ابزاری همچون عابربانک، دستگاه کش‌‏لس و ... مطلع است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی همچنین با تشریح اینکه سازمان امور مالیاتی اساسا به جای تمرکز بر «ابزار پرداخت»، بر «حساب بانکی» و رفتارهای مالی حاکم بر این حساب‌‏ها تمرکز دارد، تشریح کرد: بر اساس قانون مالیات‏‌های مستقیم، مالیات به درآمد تعلق می‌‏گیرد، نه صرفا به تراکنشی که از دستگاه کارتخوان (POS) عبور می‏کند. فرقی نمی‏‌کند پول از طریق کارتخوان، دستگاه کش‌‏لِس، کارت به کارت، چک یا حتی نقد دریافت شود؛ اگر آن واریزی ماهیت درآمدی داشته باشد، مشمول مالیات است.

وی با اشاره به اینکه طبق مصوبات بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، رفتار تمام حساب‏‌های بانکی اعم از تجاری و غیرتجاری به صورت مستمر رصد می‏‌شود، گفت: در صورت مشاهده هرگونه رفتار غیرعادی و یا مشکوک در یک حساب، آن حساب بانکی به عنوان حساب «مشکوک به فعالیت تجاری» شناسایی می‌شود. لذا قویا تاکید می‏‌شود فارغ از نوع ابزار مورداستفاده، رخداد هر گونه تراکنش مالی در حساب‏‌های بانکی غیرتجاری از طریق هر گونه ابزار مالی از جمله ابزارهای موسوم به کَش‌‏لِس (Cashless)، تحت رصد و پایش سازمان امور مالیاتی بوده و ابعاد درآمدی حاصل از این فعالیت‌‏ها به هیچ عنوان از دامنه رصد سازمان امور مالیاتی کشور قابل اختفا نخواهد بود.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ضمن تاکید بر مسوولیت همه نهادها و دستگاه ها در راستای افزایش شفافیت مالی و اقتصادی اظهار داشت: به نظر می رسد برخی خلاءهای نظارتی زمینه‌‏ساز تبلیغات واهی و استفاده سودجویان از عرضه بی‏‌ضابطه دستگاه‌های پرداخت غیرنقدی به کسب و کارها شده است.

وی با تاکید بر اینکه برخی اقدامات برای رفع این خلاءها در سطوح مختلف حاکمیتی ضروری به نظر می‌‏رسد، گفت: رفع این خلاء مستلزم یک همکاری سه‌جانبه میان «بانک مرکزی» برای کنترل ابزار، «سازمان امور مالیاتی» برای کنترل درآمد و «قوه قضاییه/پلیس فتا» برای برخورد با بازاریابی غیرقانونی است.

احمدی با تشریح اقدمات سازمان برای مقابله فرارهای مالیاتی صورت گرفته از طریق دستگاه‏های کش‌‏لس گفت: در سالهای اخیر و به ویژه از سال ۱۴۰۲ به بعد، سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی، عملیات گسترده‌ای را برای شناسایی و جریمه فراریان مالیاتی که از دستگاه‌‏های کش‌‏لس (Cashless) و روش‏٬های کارت به کارت استفاده می‏‌کنند، آغاز کرده است. در این مدت هزاران حساب بانکی مشکوک (و تراکنش های تفکیک‏‌شده) شناسایی شده است و با اعضاء متخلف برخی صنوف در این زمینه برخورد شده است. در موارد زیادی نیز کسانی که درآمد مشمول مالیات خود را کتمان کرده اند، جریمه‏‌های سنگینی برای آنها اعمال شده است. مسدودسازی کد پذیرندگی دستگاه نیز از دیگر اقدماتی بوده است که در این دوره بسیاری از متخلفان با آن روبرو شده‌‏اند.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان همچنین با تاکید بر نقش ظرفیت‏‌های مردمی برای مبارزه با فرار مالیاتی، از مردم خواست هرگونه فعالیت غیرقانونی درخصوص اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد را از طریق مجاری ارتباطی سازمان امور مالیاتی کشور همچون مرکز ارتباط مردمی۱۵۲۶ و یا سامانه سوت‏‌زنی گزارش کنند.

منبع: سازمان امور مالیاتی

برچسب ها: مبارزه با پولشویی ، فرار مالیاتی
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