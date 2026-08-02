آخرین بدرقه روایتی است از آیین تشییع و اقامه نماز بر پیکر مطهر شهید مدافع امنیت میثم کرمی، شهیدی که در حمله مسلحانه اشرار به ایست و بازرسی در سیستان و بلوچستان به فیض شهادت نائل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - در این بسته خبری آیین باشکوه تشییع و اقامه نماز بر پیکر مطهر شهید مدافع امنیت میثم کرمی، فرزند غیور ایران اسلامی و روستای قلعه تک استان چهارمحال و بختیاری که در پی حمله مسلحانه اشرار به یک ایست و بازرسی در سیستان و بلوچستان، در راه دفاع از امنیت و آرامش مردم به درجه رفیع شهادت نائل شد را از قاب دوربین خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان استان چهارمحال و بختیاری، می‌بینید.

این مراسم با حضور گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و اقشار مختلف در شهرکرد، صحنه‌ای از تجلیل، همبستگی و پاسداشت ایثار مدافعان امنیت را به تصویر کشید.