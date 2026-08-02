تیرماه، بوته‌های انگور شیراز آرام‌آرام از بارشان سبک می‌شود؛ میوه‌هایی که برخی سر از سبدهای بازار درمی‌آورند و برخی راهی کارخانه‌ها می‌شوند تا رنگ و طعمی تازه پیدا کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمد میرزایی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز، با اشاره به آغاز برداشت انگور از تاکستان‌های این شهرستان از اوایل تیرماه، اظهار کرد: این فرآیند تا اواسط مهرماه در سطحی بالغ بر ۴ هزار و ۲۸۲ هکتار ادامه دارد.

او با اشاره به عمده برداشت این محصول در مناطق داریون و حومه، پیش‌بینی کرد که امسال بیش از ۱۳ هزار تن انگور در این شهرستان تولید و به بازار عرضه شود.

میرزایی با بیان اینکه از مجموع تاکستان‌های شهرستان شیراز، هزار و ۳۵۴ هکتار به صورت آبی و ۲ هزار و ۹۲۸ هکتار به صورت دیم کشت می‌شود، میانگین عملکرد در این باغ‌ها را به‌ترتیب حدود ۷ تن و ۱.۲ تن در هکتار عنوان کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز در تشریح وضعیت ارقام کشت شده، گفت: در باغ‌های آبی، ارقام شاخصی همچون ریش‌بابا (۵۰۴ هکتار)، سمرقندی (۳۰۰ هکتار)، رجبی (۲۴۰ هکتار)، رطبی (۱۸۰ هکتار)، فلیم سیدلس (۸۰ هکتار) و رشه (۵۰ هکتار) و در باغ‌های دیم، ارقام ریش‌بابا (هزار و ۳۷۰ هکتار)، عسکری (هزار و ۱۰۰ هکتار) و یاقوتی (۴۵۸ هکتار) عمده تولیدات را تشکیل می‌دهند.

میرزایی تصریح کرد: ترتیب رسیدگی و برداشت این ارقام بر اساس زودرسی شامل یاقوتی، عسکری، فلیم سیدلس، رطبی، سمرقندی و در نهایت ریش‌بابا است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز با تأکید بر ارتقای بهره‌وری و کاهش خام‌فروشی، از تدوین برنامه‌های حمایتی ویژه برای توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصول انگور خبر داد و افزود: این برنامه‌ها زمینه‌ساز تولید کشمش، مویز، شیره، آبغوره و سرکه خواهد بود تا زنجیره ارزش این محصول در شهرستان تقویت و تکمیل شود.

او گفت: کارشناسان این مدیریت با حضور میدانی در مناطق تولیدی، ضمن نظارت بر فرایند برداشت، توصیه‌های فنی لازم را برای ارتقای کیفیت محصول و بهره‌وری بهینه به بهره‌برداران ارائه می‌دهند.

برچسب ها: برداشت انگور ، محصول انگور ، تاکستان ، باغ انگور
خبرهای مرتبط
نوبرانه انگور یاقوتی به زودی به بازار می‌آید
از محصول تاکستان‌های بیضا در راه بازار‌های داخلی و خارجی تا برداشت گیاه آلوئه ورا در قیروکارزین
برداشت انگور یاقوتی در گراش
آغاز برداشت انگور دیم از باغات کازرون
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تصادف مرگبار پراید با ستون روشنایی در زیرگذر شهرک گلستان شیراز
شیراز؛ دل‌هایی که با گام‌های عاشقی به بین‌الحرمین رسیدند + فیلم
کازرون، آوای هزاران دل در مسیر عشق؛ قدم‌هایی که بوی فرات دارند + فیلم
از جمع‌آوری ۱۳۵ فقره برق غیرمجاز تا احصای ۳۴۰.۵۰۰ کیلووات ساعت انرژی
مدل جدید مدیریت سعدیه و حافظیه در فارس کلید می‌خورد
زیارت اربعین منشور سبک زندگی حسینی است
آخرین اخبار
زیارت اربعین منشور سبک زندگی حسینی است
مدل جدید مدیریت سعدیه و حافظیه در فارس کلید می‌خورد
کازرون، آوای هزاران دل در مسیر عشق؛ قدم‌هایی که بوی فرات دارند + فیلم
از جمع‌آوری ۱۳۵ فقره برق غیرمجاز تا احصای ۳۴۰.۵۰۰ کیلووات ساعت انرژی
شیراز؛ دل‌هایی که با گام‌های عاشقی به بین‌الحرمین رسیدند + فیلم
تصادف مرگبار پراید با ستون روشنایی در زیرگذر شهرک گلستان شیراز
با ثبت آسپاس و جورجور، شمار تالاب‌های فارس به ۱۶ تالاب افزایش یافت
تربیت نسل حماسه‌ساز در سایه‌سار معرفت حسینی از اولویت‌های تعلیم و تربیت فارس است