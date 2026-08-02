باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمد میرزایی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز، با اشاره به آغاز برداشت انگور از تاکستانهای این شهرستان از اوایل تیرماه، اظهار کرد: این فرآیند تا اواسط مهرماه در سطحی بالغ بر ۴ هزار و ۲۸۲ هکتار ادامه دارد.
او با اشاره به عمده برداشت این محصول در مناطق داریون و حومه، پیشبینی کرد که امسال بیش از ۱۳ هزار تن انگور در این شهرستان تولید و به بازار عرضه شود.
میرزایی با بیان اینکه از مجموع تاکستانهای شهرستان شیراز، هزار و ۳۵۴ هکتار به صورت آبی و ۲ هزار و ۹۲۸ هکتار به صورت دیم کشت میشود، میانگین عملکرد در این باغها را بهترتیب حدود ۷ تن و ۱.۲ تن در هکتار عنوان کرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز در تشریح وضعیت ارقام کشت شده، گفت: در باغهای آبی، ارقام شاخصی همچون ریشبابا (۵۰۴ هکتار)، سمرقندی (۳۰۰ هکتار)، رجبی (۲۴۰ هکتار)، رطبی (۱۸۰ هکتار)، فلیم سیدلس (۸۰ هکتار) و رشه (۵۰ هکتار) و در باغهای دیم، ارقام ریشبابا (هزار و ۳۷۰ هکتار)، عسکری (هزار و ۱۰۰ هکتار) و یاقوتی (۴۵۸ هکتار) عمده تولیدات را تشکیل میدهند.
میرزایی تصریح کرد: ترتیب رسیدگی و برداشت این ارقام بر اساس زودرسی شامل یاقوتی، عسکری، فلیم سیدلس، رطبی، سمرقندی و در نهایت ریشبابا است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز با تأکید بر ارتقای بهرهوری و کاهش خامفروشی، از تدوین برنامههای حمایتی ویژه برای توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصول انگور خبر داد و افزود: این برنامهها زمینهساز تولید کشمش، مویز، شیره، آبغوره و سرکه خواهد بود تا زنجیره ارزش این محصول در شهرستان تقویت و تکمیل شود.
او گفت: کارشناسان این مدیریت با حضور میدانی در مناطق تولیدی، ضمن نظارت بر فرایند برداشت، توصیههای فنی لازم را برای ارتقای کیفیت محصول و بهرهوری بهینه به بهرهبرداران ارائه میدهند.