باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - متخصصان فهرستی از غذاهای غنی از آهن، از جمله صدف، جگر، گوشتهای احشایی، گوشت قرمز، عدس، اسفناج، دانه کدو تنبل، توفو، کینوا، سایر حبوبات، کلم بروکلی، شکلات تلخ و ماهی و غذاهای دریایی، تهیه کردهاند.
کارشناسان جگر گاو را یکی از غنیترین منابع این ماده معدنی میدانند، به طوری که ۱۰۰ گرم آن حاوی تقریباً ۶.۵ میلیگرم آهن است که حدود ۳۶ درصد از میزان توصیه شده روزانه است. گوشت قرمز نیز سرشار از آهن است و بدن به طور کلی آهن را از محصولات حیوانی به طور مؤثرتری جذب میکند.
در میان غذاهای گیاهی، عدس جایگاه ویژهای دارد، به طوری که یک فنجان عدس پخته شده حدود ۳۷ درصد از میزان توصیه شده روزانه آهن را تأمین میکند. دانه کدو تنبل، توفو، اسفناج، کینوا و سایر حبوبات نیز سرشار از آهن هستند.
جالب اینجاست که شکلات تلخ منبع غیرمنتظرهای از آهن است. ۲۸ گرم شکلات تلخ با حداقل ۷۰٪ کاکائو تقریباً حاوی ۳.۴ میلیگرم آهن است که حدود ۱۹٪ از نیاز روزانه بدن را تشکیل میدهد.
کارشناسان توصیه میکنند میزان آهن موجود در محصول و نحوه جذب آن را در نظر بگیرید. آنها توصیه میکنند منابع آهن گیاهی را با غذاهای غنی از ویتامین C مانند فلفل دلمهای، گوجهفرنگی و مرکبات مصرف کنید، زیرا این کار به بدن کمک میکند آهن غیر هِم را جذب کند. با این حال، نوشیدن چای و قهوه با غذاهای غنی از آهن ممکن است مانع جذب آهن شود.
به گفته کارشناسان، اگر به کمبود آهن مشکوک هستید، ابتدا باید با پزشک مشورت کنید و سطح آهن خون خود را بررسی کنید، نه اینکه بدون توصیه پزشکی مکملهای آهن مصرف کنید.
منبع: aif.ru