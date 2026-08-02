مرکز آمار ایران برآورد جمعیت کشور را بیش از ۸۷ میلیون نفر عنوان کرده است، این در حالی است که پیش‌بینی جمعیت کشور تا پایان سال جاری رسیدن به رقم ۸۷ میلیون و ۱۳۴ هزار نفر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، جمعیت کشور با عبور از ۸۷ میلیون نفر به رقم ۸۷ میلیون و ۶ هزار و ۳۷ نفر رسیده است.

این در حالی است که بر اساس برآوردهای مرکز آمار ایران جمعیت کشور ۸۶ میلیون و ۵۶۲ هزار نفر بوده و پیش‌بینی می‌شود جمعیت کشور تا پایان ۱۴۰۵ به عدد ۸۷ میلیون و ۱۳۴ هزار نفر برسد که بیش از ۶۷ میلیون نفر آن جمعیت شهری و حدود ۲۰ میلیون نفر هم جمعیت روستایی خواهند بود.

همچنین بُعد جمعیت هر خانوار به طور متوسط کمتر از ۳.۲ نفر (۳.۱۹) محاسبه شده که از دهه ۳۰ به این سو به کمترین حد ممکن رسیده است.

در سال ۱۴۰۴ تعداد ولادت‌های ثبت شده در کشور ۸۹۲ هزار و ۲۲۷ نفر و تعداد وفات‌ها حدود ۴۶۰ هزار (۴۵۹ هزار و ۹۸۴) نفر بوده است؛ بیشترین ولادت‌ها در تابستان سال گذشته و بیشترین وفات‌ها در بهار پارسال رخ داده بود.

برچسب ها: جمعیت ایران ، مرکز آمار
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
‌این جمعیت بعلاوه ی ۲۰ میلیون مهاجم افغان۹
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۳ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
بمب ساعتی رکود اقتصادی.افزایش فقر و افزایش جمعیت و ماندن بیسوادها در ادامه کشور.... و مهاجرت نخبگان.
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۹ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
حق عایله مندی زنان بیمه شده اصلی را چرا قطع کردن که شوهرشان مرده
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۲ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
وقتی خانواده‌ها رو به یک و دو فرزندی تشویق می‌کردید و فرزند کم شد فرهنگ و الآن سگ داشتن دارد عادی می‌شود، الآن نسبت به کاهش جمعیت احساس خطر شده، نوشدارو بعد از مرگ سهراب
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
تسلیت به مردم کلانشهرها برای بحرانهای ترافیک، الودگی هوا و کم ابی
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۴:۵۰ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
مگر ازدواج میشه که بچه بیاریم؟
۲
۸
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