ارتش رژیم صهیونیستی امروز (یکشنبه) ادعا کرد که در دو حمله هوایی جداگانه در نوار غزه، دو تن از فرماندهان نظامی حماس را به شهادت رسانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش رژیم صهیونیستی امروز (یکشنبه) ادعا کرده است که در دو حمله هوایی جداگانه در نوار غزه، دو تن از فرماندهان نظامی حماس را به شهادت رسانده است.

در بیانیه رسمی ارتش اسرائیل آمده که نخستین حمله شامگاه شنبه در جنوب غزه انجام شده و طی آن «سالم جمال عبدالرحمن ابولبد» (فرمانده یک گروهان از یگان‌های نخبه حماس) هدف قرار گرفته است. ارتش اسرائیل مدعی شده که ابولبد از جمله افرادی بوده که در حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به کیبوتس «نیر عوز» نفوذ کرده بودند.

در حمله هوایی دوم که روز جمعه در مرکز غزه رخ داده، «محمد عبدالناصر محمد خطیب» (فرمانده گردان المغازی وابسته به حماس) ترور شده است. در این بیانیه تأکید شده که هر دو فرمانده در شاخه نظامی حماس فعالیت داشته و در حال برنامه‌ریزی برای عملیات علیه نیرو‌های اسرائیلی بوده‌اند..

ارتش اسرائیل همچنین ادعا کرده است که پیش از اجرای این حملات، تدابیری برای کاهش آسیب به غیرنظامیان اتخاذ شده بود. از جمله این تدابیر می‌توان به استفاده از مهمات دقیق و نظارت گسترده هوایی اشاره کرد.

منبع: الجزیره