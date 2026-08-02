باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی بختی در پایانه مرز خسروی با بیان اینکه هر سال بر شمار زائران عبوری از مرز خسروی افزوده میشود، اظهار کرد: با توجه به مسوولیتی که در بازدید از مرزهای غربی کشور دارم، بدون اغراق میتوان گفت مرز بینالمللی خسروی یکی از بهترین پایانههای کشور در ایام اربعین است.
وی افزود: آنچه در این مرز مشاهده شد، بیانگر نظم، هماهنگی و آمادگی کامل مجموعههای خدمترسان است و خوشبختانه هیچگونه خلل یا وقفهای در روند ارائه خدمات به زائران وجود ندارد.
مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به نقش دستگاههای مختلف در خدمترسانی به زائران اربعین، ادامه داد: شرکتهای آب و فاضلاب، برق، شهرداریها، نیروی انتظامی و دیگر مجموعههای اجرایی با همدلی و همکاری، خدمات مورد نیاز زائران را به شکل منظم و مستمر ارائه میکنند.
بختی همچنین از تلاش تمامی خادمان اربعین قدردانی کرد و گفت: این هماهنگی و همراهی میان دستگاهها موجب شده است تا زائران در مسیر عبور از مرز خسروی با آرامش و سهولت بیشتری تردد کنند.