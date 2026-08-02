ستاد حقوق بشر حمله مجدد نیرو‌های نظامی آمریکا به مناطق مختلف ایران، به‌ویژه حمله به یک منزل مسکونی در محله چاه‌تنگو شهر قشم که به شهادت سه عضو یک خانواده و مجروح شدن دو کودک دیگر انجامید، را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران طی بیانیه‌ای ضمن «محکومیت حمله آمریکا به مناطق مسکونی و شهادت غیرنظامیان در قشم» اعلام کرد: حق بنیادین حیات که در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیّت شناخته شده است، اقتضا دارد که دولت‌ها از سلب خودسرانه حیات افراد جلوگیری کنند. کشتار اعضای یک خانواده در منزل مسکونی، مصداق آشکار نقض این حق بنیادین و بی‌اعتنایی به کرامت ذاتی انسان است.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران حمله مجدّد نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا به مناطق مختلف جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه حمله به یک منزل مسکونی در محله چاه‌تنگو شهر قشم که به شهادت سه عضو یک خانواده و مجروح شدن دو کودک دیگر انجامید، را به شدیدترین وجه محکوم می‌کند.

این بیانیه می‌افزاید: حمله عمدی یا بی‌ملاحظه به مناطق مسکونی و اماکن غیرنظامی، نقض آشکار و فاحش قواعد آمره حقوق بین‌الملل، به‌ویژه حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. بر اساس اصل تفکیک که در ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو منعکس شده است، طرف‌های درگیر همواره مکلّف‌اند میان اهداف نظامی و غیرنظامیان و همچنین میان اهداف نظامی و اموال غیرنظامی تمایز قائل شوند و حملات خود را صرفاً متوجه اهداف نظامی کنند.

در ادامه این بیانیه آمده است: همچنین مطابق مواد ۵۱ و ۵۲ همان پروتکل، حملات علیه غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی ممنوع بوده و هرگونه حمله بی‌هدف یا نامتناسب که منجر به تلفات غیرنظامیان شود، نقض جدّی حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شود. این اصول، علاوه بر مقررات معاهداتی، بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی بوده و برای تمامی دولت‌ها الزام‌آور است.

این بیانیه اضافه می‌کند: از سوی دیگر، حق بنیادین حیات که در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیّت شناخته شده است، اقتضا دارد که دولت‌ها از سلب خودسرانه حیات افراد جلوگیری کنند. کشتار اعضای یک خانواده در منزل مسکونی، مصداق آشکار نقض این حق بنیادین و بی‌اعتنایی به کرامت ذاتی انسان است.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار این جنایت، حمله به منازل مسکونی و کشتار غیرنظامیان، به‌ویژه زنان و کودکان، را نمونه‌ای آشکار از نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مصداق بارز «حقوق بشر آمریکایی» می‌داند؛ رویکردی که در آن، ادعاهای دفاع از حقوق بشر در عمل جای خود را به توسّل به زور، کشتار غیرنظامیان و نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل داده است.

این بیانیه می‌افزاید: سکوت، انفعال و برخوردهای دوگانه بسیاری از سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد در قبال چنین جنایاتی، بیش از پیش اعتبار و کارآمدی نظام بین‌المللی حمایت از حقوق بشر را با چالش جدّی مواجه ساخته است. استمرار این رویکرد گزینشی و سیاسی، زمینه‌ساز گسترش بی‌کیفرمانی و تکرار جنایات علیه مردم بی‌دفاع خواهد بود.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگران ویژه موضوعی و سایر سازوکارهای ذی‌ربط می‌خواهد ضمن محکومیت صریح این اقدام، از مواضع منفعلانه و استانداردهای دوگانه فاصله گرفته و در چارچوب مسؤولیت‌های قانونی و اخلاقی خود، اقدامات عملی، مؤثر و ملموسی را برای پاسخگو کردن دولت متجاوز، پایان دادن به مصونیت عاملان و آمران این جنایت، جبران خسارات قربانیان و جلوگیری از تکرار چنین حملاتی در دستور کار قرار دهند.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که حمله عامدانه یا بی‌ملاحظه به مناطق مسکونی و سلب حق حیات غیرنظامیان، مسؤولیت بین‌المللی دولت متجاوز را به دنبال دارد و جامعه جهانی نباید اجازه دهد اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، قربانی ملاحظات سیاسی و رفتارهای تبعیض‌آمیز شوند. سکوت در برابر این جنایات نه تنها به تضعیف نظم حقوقی بین‌المللی می‌انجامد، بلکه به منزله چراغ سبزی برای استمرار نقض‌های فاحش حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه خواهد بود.

برچسب ها: حقوق بشر ، جنایات آمریکا
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