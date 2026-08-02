موشک اسپیس ایکس این هفته با سرعت ۵۴۰۰ مایل در ساعت به ماه برخورد خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - انتظار می‌رود یک موشک اسپیس ایکس که در حال حاضر در مسیر برخورد با ماه است، این هفته با سرعت ۵۴۰۰ مایل در ساعت به سطح ماه برخورد کند و به طور بالقوه یک دهانه جدید ایجاد کند. کارشناسان معتقدند که این موشک که در مسیر برخورد با ماه قرار دارد، با سرعت هفت برابر سرعت صوت به سطح آن برخورد خواهد کرد.

به گزارش دیلی میل، قسمت بالایی موشک روز چهارشنبه به طور تصادفی به ماه برخورد خواهد کرد. انتظار می‌رود این برخورد انفجاری معادل سه تن تی‌ان‌تی باشد که باعث ایجاد یک دهانه و ایجاد ابری از گرد و غبار و آوار می‌شود که دانشمندان و علاقه‌مندان به نجوم مشتاق مشاهده آن هستند.

برخورد پرسرعت با ماه

بیل گری، متخصص ردیابی فضایی، برخوردی با سرعت ۵۴۰۰ مایل در ساعت را در نزدیکی دهانه انیشتین در سمت غربی روشن ماه پیش‌بینی کرد. اگرچه دانشمندان نگرانی زیادی در مورد این موشک خاص که حدود یک سال پیش برای پرتاب دو فرودگر قمری استفاده شد، ندارند، اما این حادثه، تهدید رو به رشد را با تداخل هرچه بیشتر اجرام با مدار فضاپیما برجسته می‌کند.

گری که قصد دارد این برخورد را از نیوبرانزویک کانادا مشاهده کند، گفت: "اوضاع در آنجا شلوغ‌تر می‌شود. اسپیس ایکس هرگز قصد نداشت به ماه برخورد کند، اما کارشناسان فضایی گفتند که اگر مرحله بالایی موشک به مدار خورشید مرکزی هدایت می‌شد، می‌توانست از این حادثه جلوگیری شود.

این دومین باری است که یک موشک ناقص به طور تصادفی به ماه برخورد می‌کند. در سال ۲۰۲۲، قطعه‌ای از یک موشک چینی دو دهانه در سمت پنهان ماه ایجاد کرد.

کارشناسان فاش کردند که درخشش ناشی از برخورد، که کمتر از یک ثانیه طول کشید، احتمالاً بسیار ضعیف بوده و قابل مشاهده نیست، اما رگبار مواد پرتاب شده می‌تواند چندین کیلومتر در فضا امتداد یابد و برای ده‌ها دقیقه برای تلسکوپ‌ها قابل مشاهده باشد.

بنجامین فرناندو از آزمایشگاه ملی لوس آلاموس گفت: سطح ماه جاذبه بسیار کمی دارد و هیچ بادی برای پراکنده کردن گرد و غبار وجود ندارد. یکی از دلایلی که ما به این رویداد علاقه‌مندیم، تعیین میزان خطرناک بودن بقایای برخورد برای فضانوردان آینده است.

فرناندو پیش‌بینی می‌کند که دهانه برخوردی حدود ۹۰ فوت قطر و ۱۶ فوت عمق داشته باشد، که برای دیدن از زمین بسیار کوچک است، اما برای فضاپیما‌ها قابل مشاهده است.

مدارگرد شناسایی ماه ناسا و مدارگرد ماه دانوری کره جنوبی، تصاویری از محل برخورد را قبل و بعد از وقوع آن ثبت کرده‌اند. دانوری تنها دو دقیقه قبل از برخورد، از فاصله یک یا دو مایلی موشک اسپیس ایکس عبور خواهد کرد.

منبع: الیوم السابع