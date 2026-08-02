باشگاه خبرنگاران جوان - امین بهنام، معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی در جمع خبرنگاران از آمادگی گسترده این آستان مقدس برای میزبانی از هیئت‌های مذهبی سراسر کشور در ایام سوگواری پایان ماه صفر خبرداد و اظهارکرد: براین‌اساس، شمار هیئت‌های مذهبی غیر مشهدی که از ابتدای محرم تا پایان ماه صفر در حرم مطهر رضوی به عزاداری می‌پردازند، به حدود ۴ هزار هیئت خواهد رسید؛ چرا که معمولاً بعد از اربعین حسینی و به‌ویژه در روز‌های پایانی ماه صفر حجم ورود هیئت‌ها و مواکب عزاداری به مشهد مقدس افزایش چشمگیری پیدا می‌کند.

صدور مجوز عزاداری با هماهنگی دفتر هیئت‌های مذهبی

بهنام با اشاره به روند صدور مجوز برای هیئت‌های مذهبی گفت: هیئت‌های محترم عزادار می‌توانند با ارائه معرفی‌نامه سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان‌ها به دفتر هیئت‌های مذهبی حرم مطهر رضوی واقع در صحن پیامبر اعظم (ص)، ایوان باب الکاظم (ع) مراجعه کنند تا متناسب با تعداد اعضا، زمان اقامه نماز و برنامه‌های حرم مطهر، مجوز عزاداری آنان با تعیین مکان، مدت و ساعت صادر شود.

وی ادامه داد: این فرایند باهدف نظم‌بخشی به حضور هیئت‌ها، مدیریت مناسب فضا‌های عزاداری و نیز صیانت از کیفیت و محتوای مراسم سوگواری در حرم مطهر رضوی انجام می‌شود.

پیش‌بینی فضا‌های متعدد برای عزاداری هیئت‌ها

معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای برگزاری عزاداری هیئت‌های مذهبی در بخش‌های مختلف حرم مطهر پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: شبستان‌های مسجد جامع گوهرشاد و همچنین صحن‌های پیرامونی از جمله فضا‌هایی است که برای عزاداری هیئت‌های مذهبی در طول ۲۴ ساعت شبانه‌روز در نظر گرفته شده است.

وی افزود: باتوجه‌به حجم بالای درخواست‌ها و ضرورت استفاده عادلانه همه هیئت‌ها از ظرفیت‌های موجود، مدت‌زمان عزاداری برای هر هیئت در اماکن متبرکه رضوی یک ساعت پیش‌بینی شده است.

تمهیدات ویژه برای سه روز پایانی صفر

بهنام با اشاره به اوج حضور هیئت‌های مذهبی در روز‌های پایانی ماه صفر خاطرنشان کرد: برای سه روز پایانی ماه صفر و به‌ویژه در سالروز رحلت پیامبر اعظم (ص) و شهادت حضرت امام رضا (ع)، درباره تنظیم تردد، ورود و خروج هیئت‌های مذهبی از صحن انقلاب اسلامی، هماهنگی‌ها و تمهیدات لازم انجام شده است تا مراسم عزاداری بانظم، امنیت و سهولت بیشتری برگزار شود.

ثبت مشخصات بیش از ۷ هزار هیئت مذهبی

وی در ادامه با اشاره به سابقه حضور گسترده هیئت‌های مذهبی در حرم مطهر رضوی گفت: در سال‌های گذشته تاکنون، بیش از هفت هزار هیئت مذهبی از شهرستان‌ها و استان‌های سراسر کشور با ارائه مجوز رسمی از سوی مراجع ذی‌ربط، در دفتر هیئت‌های مذهبی آستان قدس رضوی ثبت مشخصات شده‌اند.

معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی افزود: هیئات مذهبی که در بازه زمانی سه سال گذشته در حرم مطهر رضوی، اقامه عزا داشته‌اند در لیست دریافت پرچم متبرک قرار می‌گیرند.

هیئت‌های مشهدی عبوری نیاز به مجوز ندارند

معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی اظهار کرد: هیئت‌های مذهبی مشهد که به‌صورت عبوری و در صحن انقلاب اسلامی برای عزاداری مشرف می‌شوند، نیازی به دریافت مجوز ندارند و حضور آنان مطابق رویه‌های جاری، در چارچوب ضوابط تعیین‌شده مدیریت می‌شود.

منبع: آستان قدس