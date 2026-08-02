باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی علینژاد امروز (یکشنبه) در حاشیه بازدید از تمرینات تیمهای بسکتبال سهنفره که برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا آماده میشوند، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این بازدیدها، صحبتهای مسئولان، مربیان و ورزشکاران را میشنویم تا اگر مشکلی وجود داشت، برطرف کنیم.
وی افزود: بسکتبال سه نفره سابقه طولانی در ایران ندارد، اما انصافا در همین مدت کوتاه نیز عملکرد خوبی داشته و تیمهای ما بعضا به مدالهای خوشرنگی رسیدهاند. امیدوارم در ناگویا هم دختران و پسران این رشته، به نتایج خوبی برسند.
علینژاد ادامه داد: در ریاض و بحرین، نظارهگر عملکرد تیمهای بسکتبال سه نفره بودم. در ناگویا مسابقات در رده سنی زیر ۲۳ سال است و با تمرینات خوبی که انجام دادند، به آنها امیدواریم. هفته آینده نیز عازم ورلدکاپ میشوند که برای آنها آرزوی موفقیت دارم.
دبیرکل کمیته ملی المپیک در پاسخ به این سئوال که آیا مدالآوران ناگویا شامل قانون سرباز قهرمان میشوند، گفت: طبق این قانون اگر مدالآوران (طلا، نقره و برنز) در شرایط سنی سربازی بوده و مشمول شدهباشند، با کسب مدال آن هم با هر رنگی، معاف خواهند شد.
وی در خصوص تغییر کفپوش سالن بسکتبال، بیان کرد: کار ارزشمندی است که فدراسیون انجام داد. پس از سالها تغییر در کفپوش انجام شد و یکی از بهترین کفپوشهایی است که در دنیا وجود دارد و آسیب دیدگی در آن کمتر میشود.