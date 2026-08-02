باشگاه روسی مبلغ رضایتنامه لژیونر ایرانی اش را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه ماخاچ قلعه روسیه مبلغ رضایتنامه محمد جواد حسین نژاد بازیکن ایرانی اش را اعلام کرد.

مدیر ورزشی ماخاچ‌قلعه به‌مدیربرنامه‌های محمد جواد حسین نژاد اعلام کرده است که تصمیم این باشگاه برای فروش حسین نژاد قطعی است و هر باشگاهی دو میلیون یورو بدهد و این بازیکن هم رضایت داشته باشد می‌تواند از این باشگاه جدا شود.

گفته می‌شود باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس از تیم‌های خواهان این بازیکن بوده‌اند، اما پرسپولیس رسما اعلام کرد که این بازیکن در فهرست نقل و انتقالاتی این تیم نیست و استقلال هم در حال حاضر با پنجره بسته نقل و انتقالاتی روبروست.

از طرفی رقم بالای مبلغ رضایتنامه این بازیکن کار را برای تیم‌های ایرانی دشوار کرده است.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، تیم فوتبال پرسپولیس
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