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عکس‌های منتخب خبری جهان در یک نگاه / ۱۱ مرداد ۱۴۰۵

عکس‌های منتخب خبری جهان در یک نگاه / ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
عکاس دریافتی
تاریخ انتشار ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ ۱۳:۳۷
کد خبر
۹۱۱۵۰۵۷
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این گزارش تصویری گزیده‌ای از برترین عکس‌های خبری روز‌های اخیر جهان و شامل رویداد‌های سیاسی، ورزشی، اجتماعی و طبیعی در نقاط مختلف کره زمین است که توسط عکاسان خبری بین‌المللی ثبت شده و در رسانه‌های معتبر و بزرگ جهانی بازتاب یافته است. در این گزارش بصری کادر‌های کوچک دوربین عکاسان دنیا، پهنه‌ی بی‌کران سیاره‌مان را روایت می‌کنند؛ جایی که تبسم قهرمانان ورزشی در کنار نگاه مضطرب آوارگان طبیعی، و شکوه بنا‌های تاریخی در سایه‌ی هشدار‌های اقلیمی و سیل و آتش سوزی زمین، قصه‌ی پرتناقض زیستن را بی‌پیرایه به نظاره می‌گذارند. در اینجا، هر فریم، یک حماسه یا گاهی تعریف یک مرثیه است؛ این عکس‌ها از میدان‌های سیاست تا اوج‌های آسمان، و از ژرفای اقیانوس‌ها تا کویر‌های سوزان حکایت دارد. روایتی که عکاسان خبری، به‌مثابه تاریخ‌نگاران لحظه‌های انسان معاصر، آن را با نور و سایه بر صفحه‌ی حافظه‌ی جمعی حک و جاودانه کرده‌اند.

عکس‌های منتخب خبری جهان در یک نگاه / ۱۱ مرداد ۱۴۰۵

این گزارش تصویری گزیده‌ای از برترین عکس‌های خبری روز‌های اخیر جهان و شامل رویداد‌های سیاسی، ورزشی، اجتماعی و طبیعی در نقاط مختلف کره زمین است که توسط عکاسان خبری بین‌المللی ثبت شده و در رسانه‌های معتبر و بزرگ جهانی بازتاب یافته است. در این گزارش بصری کادر‌های کوچک دوربین عکاسان دنیا، پهنه‌ی بی‌کران سیاره‌مان را روایت می‌کنند؛ جایی که تبسم قهرمانان ورزشی در کنار نگاه مضطرب آوارگان طبیعی، و شکوه بنا‌های تاریخی در سایه‌ی هشدار‌های اقلیمی و سیل و آتش سوزی زمین، قصه‌ی پرتناقض زیستن را بی‌پیرایه به نظاره می‌گذارند. در اینجا، هر فریم، یک حماسه یا گاهی تعریف یک مرثیه است؛ این عکس‌ها از میدان‌های سیاست تا اوج‌های آسمان، و از ژرفای اقیانوس‌ها تا کویر‌های سوزان حکایت دارد. روایتی که عکاسان خبری، به‌مثابه تاریخ‌نگاران لحظه‌های انسان معاصر، آن را با نور و سایه بر صفحه‌ی حافظه‌ی جمعی حک و جاودانه کرده‌اند.
۱۱ / ۰۵ / ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۷
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برچسب ها: عکس خبری ، عکاسان ، عکس
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