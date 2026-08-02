باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - محققان داده‌های سلامت بیش از ۱۰۳۰۰۰ شرکت‌کننده در برنامه بیوبانک بریتانیا را تجزیه و تحلیل کردند و چندین الگوی غذایی محبوب، از جمله رژیم غذایی مدیترانه‌ای، رژیم غذایی گیاهی و رژیم غذایی طراحی شده برای کاهش خطر ابتلا به دیابت را با هم مقایسه کردند. نتایج تفاوت‌های قابل توجهی را در تأثیر این رژیم‌ها بر امید به زندگی شرکت‌کنندگان نشان داد.

یافته‌ها نشان داد که تغییر از یک رژیم غذایی کمتر سالم به یک رژیم غذایی سالم‌تر در سن ۴۵ سالگی، امید به زندگی را برای مردان ۱.۹ تا ۳ سال و برای زنان ۱.۵ تا ۲.۳ سال افزایش می‌دهد. قوی‌ترین ارتباط بین رژیم غذایی طراحی شده برای کاهش خطر ابتلا به دیابت و طول عمر در مردان و بین رژیم غذایی مدیترانه‌ای و طول عمر در زنان مشاهده شد.

محققان خاطرنشان کردند که همه الگو‌های غذایی سالم ویژگی‌های کلیدی مشترکی دارند: مصرف زیاد سبزیجات، میوه‌ها، غلات کامل، حبوبات، آجیل و چربی‌های غیراشباع، در حالی که مصرف غذا‌های شیرین، گوشت‌های فرآوری شده و سایر اجزای کم‌فایده را محدود می‌کنند.

این ارتباط حتی پس از در نظر گرفتن استعداد ژنتیکی برای طول عمر نیز پابرجا ماند. به عبارت دیگر، وجود یا عدم وجود به اصطلاح "ژن‌های طول عمر" مزایای یک رژیم غذایی سالم را نفی نکرد.

محققان تأکید می‌کنند که این مطالعه مشاهده‌ای بوده و بنابراین ثابت نمی‌کند که تغییرات غذایی به طور مستقیم طول عمر را افزایش می‌دهند. با این حال، یافته‌ها نشان می‌دهد که کیفیت رژیم غذایی ممکن است صرف نظر از عوامل ژنتیکی با طول عمر مرتبط باشد.

منبع: mail.ru