باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - منابع دولتی پاکستان روز یکشنبه به آناتولی گفتند که میانجیگران پاکستانی و قطری نسبت به ازسرگیری «سریع» مذاکرات متوقفشده بین واشنگتن و تهران، پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، حملات نظامی برنامهریزیشده علیه ایران را لغو کرد، «خوشبینی محتاطانه» دارند.
به گفتهٔ منابع، میانجیگران انتظار دارند تا پایان این هفته «تحولات مثبتی» در مورد ازسرگیری مذاکرات رخ دهد.
یک منبع آگاه از تلاشهای دیپلماتیک جاری گفت: «میانجیگران پاکستانی و قطری همراه با شرکای منطقهای، برای ازسرگیری مذاکرات با واشنگتن و تهران در تماس هستند، پس از آنکه ترامپ را برای خودداری از حملات جدید به ایران قانع کردند.»
ترامپ روز شنبه در پلتفرم «تروث سوشال» خود ادعا کرد که «ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه» درخواست زمان برای تکمیل توافقی کردهاند که منجر به بازگشایی «فوری، کامل و بیقیدوشرط» تنگه هرمز و «پایان دادن به تهدید هستهای ایران» خواهد شد.
او گفت که اسرائیل نیز با تعهد به خودداری از حملات موافقت کرده است و افزود: «همه دست به کار شوید و این کار را انجام دهید.»
فیلد مارشال عاصم منیر، فرماندهٔ قدرتمند ارتش پاکستان، که به طور فعال در روند میانجیگری مشارکت داشته است، روز شنبه با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، گفتوگو کرد تا در مورد راههای کاهش خصومتهای فزاینده و بازگشت به مذاکرات بحث کند.
منابع گفتند که آمریکا و ایران از طریق میانجیگران در حال تبادل پیام هستند تا به درکی برای پایان دادن به خصومتها به مدت دو هفته و ازسرگیری مذاکرات برسند.
توقف حملات، ازسرگیری مذاکرات را آسان میکند
منابع افزودند که آتشبس دو هفتهای توسط یک طرح کاهش تنش مشترک از سوی پاکستان و قطر در ماه گذشته پیشنهاد شده بود تا راه را برای ازسرگیری مذاکرات تحت چارچوب توافقنامهای که در ماه ژوئن در پایتخت پاکستان، اسلامآباد، حاصل شد، هموار کند.
یک منبع اذعان کرد: «گسترش خصومتها در هفتههای اخیر، از جمله حملات حوثیها به عربستان سعودی و در دریای سرخ، سناریوی از پیش پیچیدهٔ خاورمیانه را تشدید کرده است.»
این منبع افزود: «با این حال، نکتهٔ مثبت این است که همهٔ ذینفعان به طور کامل از عواقب گسترش جنگ بر اقتصاد جهانی آگاه هستند و مایل به پایان دادن به آن هستند.»
به گفتهٔ یک مقام آگاه از این موضوع، ماه گذشته اسلامآباد و دوحه یک طرح کاهش تنش مشترک ارائه کردند و از آمریکا و ایران خواستند «به عنوان گام نخست» به مواضع پیش از ۹ ژوئیه بازگردند تا مذاکرات متوقفشده برای پایان دائمی درگیری ازسر گرفته شود.
جزئیات بیشتری در مورد پاسخ آمریکا و تهران به طرح پیشنهادی در دسترس نبود.
این منبع در مورد شکنندگی وقفهٔ درگیری گفت: «در حال حاضر، مسئلهٔ اصلی این است که چگونه توقف حملات را حفظ کنیم.»
این منبع افزود: «اگر میانجیگران موفق شوند توقف (خصومتها) را برای حدود یک هفته یا بیشتر حفظ کنند، گامهای بعدی برای پای میز مذاکره نشاندن دو طرف متخاصم نسبتاً آسانتر خواهد بود.»
پاکستان که در ماه آوریل میانجیگری آتشبس را بر عهده داشت، همچنین در ماه ژوئن به آمریکا و ایران در دستیابی به یک توافق چارچوبی برای پایان دادن به درگیری و رسیدن به توافق صلح پایدار کمک کرد.
با این حال، ماه گذشته بر سر تردد در تنگه هرمز، تنشها دوباره افزایش یافت.
منبع: آناتولی