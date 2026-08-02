دستکم ۹ فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به غزه از سپیده‌دم به شهادت رسیده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - منابع بیمارستان‌های غزه اعلام کردند که سه کودک در میان ۹ فلسطینی هستند که از سپیده دم امروز در حملات اسرائیل به غزه شهید شده‌اند. این حملات در شهر غزه، دیر البلح و خان ​​یونس رخ داده است.

وزارت بهداشت غزه روز شنبه اعلام کرد که در ماه گذشته میلادی ۱۵۲ نفر در این باریکه در حملات صهیونیست‌ها به شهادت رسیدند؛ آماری که بالاترین میزان مرگ‌ومیر ماهانه ثبت‌شده از ابتدای سال جاری تاکنون محسوب می‌شود.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که با وجود توافق آتش‌بس که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ اجرایی شده (۱۸ مهر ۱۴۰۴)، رژیم صهیونیستی همچنان این آتش‌بس را نقض کرده و در نتیجه آن ۱۲۲۲ نفر را به شهادت رسانده است.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شمار کل شهدا از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ به ۷۳ هزار و ۳۴۹ نفر رسیده و تعداد مجروحان نیز ۱۷۴ هزار و ۱۶۲ نفر است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: شهدای غزه ، نوار غزه
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