باشگاه خبرنگاران جوان - علی نصرالله روز یکشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی در اراک، گفت: جایگاه امروز سازمان ثبت احوال در ساختار اداری و حاکمیتی کشور، نشان‌دهنده توجه ویژه مدیریت استان‌ها و به‌ویژه استانداران به ماموریت‌های این سازمان است.

وی عنوان کرد: ثبت احوال امروز صرفا یک دستگاه خدماتی نیست، بلکه نهادی بنیادین در حوزه هویت، آمار، اطلاعات و جمعیت و پشتیبان اصلی هوشمندسازی و حکمرانی هوشمند کشور به شمار می‌رود.

معاون راهبردی و مدیریت منابع سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: تحقق این ماموریت نیازمند تعامل مستمر و موثر با بدنه مدیریتی و حاکمیتی استان‌ها است و بر همین اساس، سازمان ثبت احوال رویکرد جدیدی را در بهره‌گیری از ظرفیت مدیران باتجربه مجموعه وزارت کشور و استانداری‌ها دنبال می‌کند.

نصراله با اشاره به انتصاب مدیرکل جدید ثبت احوال استان مرکزی گفت: برای نخستین بار، مدیرکل ثبت احوال این استان از میان مدیران استانداری انتخاب شده است که این تصمیم در راستای تقویت تعاملات بین‌بخشی و تحقق اهداف راهبردی سازمان اتخاذ شده است.

وی، از خدمات مدیرکل پیشین ثبت احوال استان مرکزی قدردانی کرد و افزود: تلاش‌های این مدیر بخشی از سرمایه مدیریتی سازمان ثبت احوال محسوب می‌شود.

معاون راهبردی و مدیریت منابع سازمان ثبت احوال کشور اظهار کرد: مدیرکل ثبت احوال جدید نیز مدیران باسابقه، آشنا با سازوکار اجرایی استان و دارای تجربه ارزشمند در حوزه برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری است و این سوابق، ظرفیت مناسبی برای پیشبرد مأموریت‌های سازمان ثبت احوال در استان فراهم می‌کند.

نصراله تاکید کرد: این انتخاب بر پایه رویکرد تعاملی سازمان و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی استان مرکزی انجام شده است و انتظار می‌رود با حمایت استاندار، معاونان استانداری و سایر مدیران اجرایی، زمینه شکل‌گیری ثبت احوالی پیشرو و الگو در استان فراهم شود.

وی افزود: امید است بسیاری از برنامه‌ها و طرح‌های نوین سازمان ثبت احوال به صورت پایلوت در استان مرکزی اجرا شود و این استان به یکی از الگوهای موفق کشور در حوزه خدمات هویتی و حکمرانی داده‌محور تبدیل شود.