تأمین مستمر و به‌موقع آرد نانوایی‌ها، یکی از مهم‌ترین ارکان حفظ آرامش بازار و امنیت غذایی مردم است و هیچ‌گونه وقفه‌ای در این زنجیره نباید ایجاد شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سید محمد جعفری مدیرکل غله مازندران ضمن قدردانی از تلاش شرکت‌های حمل و توزیع در انتقال آرد از کارخانجات به انبار‌های شهرستان‌ها، بر ضرورت انجام دقیق و به‌موقع تعهدات از سوی این شرکت‌ها تأکید کرد و گفت: تأمین مستمر و به‌موقع آرد نانوایی‌ها، یکی از مهم‌ترین ارکان حفظ آرامش بازار و امنیت غذایی مردم است و هیچ‌گونه وقفه‌ای در این زنجیره نباید ایجاد شود.

او با هشدار به شرکت‌های حمل و توزیع آرد افزود: تمامی شرکت‌های طرف قرارداد موظف‌اند نسبت به ارسال به‌موقع آرد به نانوایی‌ها، تأمین ناوگان مورد نیاز و اجرای کامل تعهدات لجستیکی خود اقدام کنند و هرگونه تأخیر یا بی‌نظمی در این زمینه، مورد پذیرش اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان نخواهد بود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با بیان اینکه کوچک‌ترین وقفه در مسیر حمل آرد به نانوایی ها، مستقیماً آرامش سفره‌های مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، گفت: انتظار می‌رود تمامی شرکت‌های حمل و توزیع با احساس مسئولیت، همکاری و برنامه‌ریزی دقیق، نقش خود را در تأمین پایدار آرد استان به بهترین شکل ایفا کنند.

برچسب ها: سهمیه آرد ، نانوایی های مازندران
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