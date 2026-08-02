رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی یزد از پلمب چهار باشگاه ورزشی بانوان در این استان به علت تخلف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی کریمی گفت: با توجه به دریافت خبری مبنی بر بروز تخلفاتی در چند باشگاه ورزشی زنانه در شهر یزد، ماموران پلیس اماکن به بررسی موضوع پرداختند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی و اخذ مجوز قضایی به همراه نماینده اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد از باشگاه های ورزشی بازدید کردند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان گفت: در این خصوص این تعداد باشگاه ورزشی بانوان به علت تخلفات انتظامی، پلمب و متصدیان آن پس از تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی شدند.

منبع: پایگاه خبری پلیس