رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی یزد از پلمب چهار باشگاه ورزشی بانوان در این استان به علت تخلف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی کریمی گفت: با توجه به دریافت خبری مبنی بر بروز تخلفاتی در چند باشگاه ورزشی زنانه در شهر یزد، ماموران پلیس اماکن به بررسی موضوع پرداختند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی و اخذ مجوز قضایی به همراه نماینده اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد از باشگاه های ورزشی بازدید کردند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان گفت: در این خصوص این تعداد باشگاه ورزشی بانوان به علت تخلفات انتظامی، پلمب و متصدیان آن پس از تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی شدند.

منبع: پایگاه خبری پلیس

برچسب ها: پلمب ، باشگاه ورزشی
خبرهای مرتبط
کشف ۱۵ تن مس احتکار شده در یزد
کلاهبرداری ۳۵۰ میلیارد ریالی با تاسیس شرکت صوری در یزد
پلمب واحد تولیدی آلاینده در مهریز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اربعین در دارالعباده یزد/ از مراسم سینه زنی تا پیاده روی جاماندگان اربعین
آخرین اخبار
اربعین در دارالعباده یزد/ از مراسم سینه زنی تا پیاده روی جاماندگان اربعین