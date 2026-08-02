مدیرکل بازرسی خدمات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از اجرای طرح ویژه نظارت و بازرسی ایام اربعین حسینی از ۳۱ تیر تا ۱۶ مرداد خبر داد و گفت: در این طرح، نظارت بر نرخ بلیت‌های اتوبوس، قطار و هواپیما، پایانه‌های مسافربری، مراکز اقامتی، رستوران‌ها و واحدهای صنفی مرتبط با زائران در دستور کار قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رضا زرین‌گل، مدیرکل بازرسی خدمات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد با اشاره به اقدامات این سازمان برای ایام اربعین حسینی اظهار کرد: سازمان حمایت مطابق سنوات گذشته، طرح ویژه ایام اربعین حسینی را در سراسر کشور از تاریخ ۳۱ تیر تا ۱۶ مرداد اجرا کرده و این طرح به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نیز ابلاغ شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را تشدید بازرسی و نظارت بر واحدهای مرتبط با ایام اربعین حسینی عنوان کرد و افزود: این اقدامات در راستای صیانت از حقوق زائران گرامی و جلوگیری از تضییع حقوق آنان انجام می‌شود.

زرین‌گل ادامه داد: در این طرح، نرخ‌های مصوب بلیت اتوبوس، قطار و هواپیما به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ شده و تأکید کرده‌ایم اقدامات لازم برای اطمینان از رعایت سقف قیمت‌ها انجام شود.

هماهنگی دستگاه‌ها برای ساماندهی حمل‌ونقل زائران

مدیرکل بازرسی خدمات سازمان حمایت گفت: مقرر شده در استان‌ها هماهنگی لازم با دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله استانداری‌ها، ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، پلیس راه، سازمان تأمین و اتوبوسرانی و انجمن دفاتر فروش بلیت و سایر دستگاه‌های مرتبط انجام شود.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در ایام اربعین تصریح کرد: بازرسی مستمر از ترمینال‌ها و پایانه‌های مسافربری، کنترل نرخ‌های بلیت و جلوگیری از ایجاد بازار سیاه و دریافت نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های مصوب در خارج از ترمینال‌ها در دستور کار استان‌ها قرار گرفته است.

نظارت بر واحدهای صنفی، غرفه‌ها و مراکز خدماتی

زرین‌گل با اشاره به دیگر محورهای طرح ویژه اربعین اظهار کرد: بازرسی از واحدهای صنفی و غرفه‌های عرضه‌کننده کالا و خدمات مستقر در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری نیز در دستور کار قرار دارد و با تخلفات احتمالی برخورد خواهد شد.

وی افزود: نظارت بر رعایت نصب نرخ‌نامه و همچنین نحوه و کیفیت ارائه خدمات در پارکینگ‌ها و توقفگاه‌ها، رستوران‌ها و مراکز اسکان زائران از جمله هتل‌ها و مهمان‌پذیرها و مراکز فروش اقلام غذایی انجام می‌شود.

مدیرکل بازرسی خدمات سازمان حمایت همچنین گفت: پایش مستمر مجتمع‌های رفاهی و رستوران‌های بین‌شهری واقع در مسیر تردد زائران نیز در دستور کار قرار گرفته است.

استقرار بازرسان در پایانه‌های تهران و مرزهای چهارگانه

زرین‌گل یکی دیگر از اقدامات سازمان حمایت را تسریع در رسیدگی به گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی عنوان کرد و گفت: به‌ویژه در ایام اربعین، رسیدگی سریع به گزارش‌ها و شکایت‌های مرتبط با زائران محترم در دستور کار قرار دارد. در تمام ترمینال‌های تهران و برخی استان‌ها، بازرس مقیم مستقر کرده‌ایم و تیم‌های بازرسی نیز در نقاط مختلف حضور دارند.

مدیرکل بازرسی خدمات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در مرزهای چهارگانه مهران، شلمچه، چذابه و خسروی نیز استقرار تیم‌های بازرسی و رصد مستمر وضعیت در دستور کار قرار گرفته است.رصد مستمر سایت‌های فروش بلیت و همچنین بازرسی روزانه از ترمینال‌ها از دیگر اقداماتی است که برای جلوگیری از تخلفات و صیانت از حقوق زائران اربعین انجام می‌شود.

برچسب ها: بازرسی ، نرخ بلیت
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