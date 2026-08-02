باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرزاقنژاد معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با تبریک روز ملی شنواییشناسی و با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون چهار عمل کاشت حلزون با موفقیت انجام شده و روند پذیرش و نوبتدهی بیماران همچنان با دقت و کیفیت مطلوب ادامه دارد. اظهار داشت:با تکیه بر توان متخصصان بومی و حمایتهای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، بیمارستان الزهرا (س) زاهدان به عنوان تنها مرکز مجهز کاشت حلزون شنوایی در جنوب شرق کشور، خدمات فوقتخصصی مورد نیاز بیماران استان و مناطق همجوار را ارائه میدهد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به اهمیت توسعه این خدمات گفت: راهاندازی و تقویت مرکز کاشت حلزون در استان، یکی از دستاوردهای مهم نظام سلامت در سیستان و بلوچستان است که ضمن کاهش دغدغه خانوادهها برای مراجعه به مراکز درمانی سایر استانها، امکان دریافت خدمات تخصصی را در نزدیکترین محل زندگی بیماران فراهم کرده است.
وی خاطرنشان کرد: موفقیت در کاشت حلزون حاصل همکاری یک تیم تخصصی متشکل از جراحان گوش، حلق و بینی، متخصصان شنواییشناسی و کارشناسان توانبخشی است که از مرحله تشخیص تا توانبخشی پس از جراحی، بیماران را همراهی میکنند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در پایان با قدردانی از تلاشهای کادر درمان بیمارستان الزهرا (س)، ابراز امیدواری کرد با استمرار حمایتها و توسعه زیرساختهای درمانی، ظرفیت این مرکز بیش از پیش افزایش یافته و خدمات تخصصی کاشت حلزون برای تمامی بیماران واجد شرایط در جنوب شرق کشور در دسترس باشد.
منبع علوم پزشکی زاهدان