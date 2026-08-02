شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از حضور باشکوه مردم انقلابی شهرستان آبدان استان بوشهر در تجمعات خیابانی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از صدو پنجاه روز است که مردم غیرتمند ایران در شهر‌ها و روستا‌های مختلف، هر شب با حضور پرشور خود در معابر و خیابان‌ها از کیان ایران و ارزش‌های انقلاب اسلامی دفاع می‌کنند. مردم غیور و غیرتمند شهرستان آبدان از توابع استان بوشهر نیز از قافله عشق به میهن اسلامی باز نماندند و با حضور با شکوه خود در تجمعات شبانه به نیرو‌های مسلح ادای احترام کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: رضا محمدی - بوشهر

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تداوم حضور با شکوه مردم انقلابی آبدان در قاب دوربین شهروندخبرنگار

تداوم حضور با شکوه مردم انقلابی آبدان در قاب دوربین شهروندخبرنگار

تداوم حضور با شکوه مردم انقلابی آبدان در قاب دوربین شهروندخبرنگار

تداوم حضور با شکوه مردم انقلابی آبدان در قاب دوربین شهروندخبرنگار

تداوم حضور با شکوه مردم انقلابی آبدان در قاب دوربین شهروندخبرنگار

تداوم حضور با شکوه مردم انقلابی آبدان در قاب دوربین شهروندخبرنگار

تداوم حضور با شکوه مردم انقلابی آبدان در قاب دوربین شهروندخبرنگار

تداوم حضور با شکوه مردم انقلابی آبدان در قاب دوربین شهروندخبرنگار

تداوم حضور با شکوه مردم انقلابی آبدان در قاب دوربین شهروندخبرنگار

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برچسب ها: تجمع ها ، سوژه خبری ، رهبر شهید انقلاب
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