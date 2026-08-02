شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از حضور باشکوه مردم انقلابی شهرستان آبدان استان بوشهر در تجمعات خیابانی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از صدو پنجاه روز است که مردم غیرتمند ایران در شهرها و روستاهای مختلف، هر شب با حضور پرشور خود در معابر و خیابانها از کیان ایران و ارزشهای انقلاب اسلامی دفاع میکنند. مردم غیور و غیرتمند شهرستان آبدان از توابع استان بوشهر نیز از قافله عشق به میهن اسلامی باز نماندند و با حضور با شکوه خود در تجمعات شبانه به نیروهای مسلح ادای احترام کردند.
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منبع: رضا محمدی - بوشهر
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