علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، از پرداخت ۱۳۹ هزار و ۵۰۵ فقره وام ازدواج به ارزش تقریبی ۴۶ (۴۶ همت) در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - رحیمی معاون ورزش و جوانان در جمع خبرنگاران درباره وام ازدواج از پرداخت ۱۳۹ هزار و ۵۰۵ فقره وام ازدواج به ارزش تقریبی ۴۶ (۴۶ همت) در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.

رحیمی با اشاره به شرایط جنگی و تحریم‌های اقتصادی کشور، این میزان پرداخت را نشان‌دهنده پویایی نظام بانکی و تداوم خدمت‌رسانی در شرایط سخت دانست و تأکید کرد که آمار‌ها حاکی از آن است که کار کشور نخوابیده است.

وی با بیان اینکه تعداد متقاضیان در نوبت دریافت وام، ۵۵۶ هزار نفر و ثابت‌مانده نسبت به دو سال قبل است، خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ به بعد، سالانه بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده و دلیل اصلی تداوم صف، انباشت تاریخی متقاضیان مربوط به قبل از این دوره است.

معاون وزیر ورزش با اشاره به عملکرد بانک‌ها، بانک‌های ملت، صادرات و ملی را بیشترین پرداخت‌کنندگان وام ازدواج برشمرد و در مقابل، از بانک سرمایه به عنوان بانکی نام برد که با وجود داشتن ۲۵۰ متقاضی، هیچ وامی پرداخت نکرده است.

رحیمی در پایان از همکاری با سازمان بازرسی کل کشور و معرفی بانک‌های متخلف به مراجع قضایی و بانک مرکزی خبر داد و گفت: خوشبختانه با این برخوردها، روند پرداخت وام ازدواج در حال بهبود است و خبر امیدوارکننده، پرداخت ۴۶ همت در سه ماهه اول سال با وجود تمام محدودیت‌هاست.