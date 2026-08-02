مدیرکل دفتر تدوین استاندارد‌های ملی سازمان ملی استاندارد ایران، از تصویب پیش‌نویس استاندارد‌های ملی «فرآورده‌های شوینده ـ مایع لباسشویی ماشینی ـ ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» و «فرآورده‌های شوینده مایع لباسشویی دستی ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» در کمیته ملی صنایع شیمیایی خبر داد.

مدیرکل دفتر تدوین استاندارد‌های ملی سازمان ملی استاندارد ایران، از تصویب پیش‌نویس استاندارد‌های ملی «فرآورده‌های شوینده ـ مایع لباسشویی ماشینی ـ ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» و «فرآورده‌های شوینده  مایع لباسشویی دستی  ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» در کمیته ملی صنایع شیمیایی خبر داد.

آزیتا خضرایی با اعلام این خبر گفت: این استاندارد‌ها با حضور نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان غذا و دارو، انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی، مراکز آزمایشگاهی، کمیته فنی متناظر INSO/ISO TC۹۱ و دیگر متخصصان و صاحب‌نظران ذی‌ربط تصویب شد.

وی افزود: این استانداردها، ویژگی‌ها، روش‌های نمونه‌برداری، روش‌های آزمون، الزامات بسته‌بندی و نشانه‌گذاری انواع مایعات شوینده مورد استفاده در ماشین‌های لباسشویی و مایع‌های لباسشویی دستی مناسب برای شست‌وشوی البسه با الیاف طبیعی و مصنوعی را تعیین می‌کنند.

مدیرکل دفتر تدوین استاندارد‌های ملی سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: تدوین و اجرای استاندارد‌های فرآورده‌های شوینده و بهداشتی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت محصولات داخلی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و توسعه پایدار صنعت شوینده کشور داشته باشد.

خضرایی خاطرنشان کرد: نسخه نهایی این استاندارد‌های ملی به‌زودی با شماره‌های ۲۳۹۴۹ و ۲۳۹۵۰ در وبگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی http://standard.inso.gov.ir برای بهره‌برداری کاربران و صاحب‌نظران منتشر خواهد شد.

برچسب ها: استاندارد ، سازمان استاندارد
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