باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام، در نشست تقدیر از هیئت‌های ورزشی فعال در برپایی موکب‌های شب‌های اقتدار، ضمن قدردانی از مدیریت ورزش استان و رؤسای هیئت‌های ورزشی، اظهار داشت: در پنج ماه گذشته همه اقشار مردم در صحنه حضور داشته‌اند، اما حضور ورزشکاران به دلیل جایگاه الگویی آنان، برای جامعه انگیزه‌آفرین و الهام‌بخش است.

او با اشاره به شرایط کنونی کشور افزود: امروز درگیر جنگی ترکیبی هستیم و آثار این جنگ در عرصه ورزش نیز به‌وضوح دیده می‌شود. ماجرای تیم فوتبال بانوان ایران در استرالیا نمونه‌ای از همین تقابل‌هاست. در حالی که بسیاری برای کسب تابعیت کشور‌های دیگر با دشواری‌های فراوان مواجه هستند، ورزشکاران ایرانی با وجود پیشنهاد‌های سنگین و وسوسه‌انگیز خارجی، با روحیه مقاومت از پذیرش آنها خودداری می‌کنند و این موضوع افتخاری برای ملت ایران است.

امام‌جمعه شیراز با تأکید بر اینکه رسالت هیئت‌ها و مجموعه‌های ورزشی تنها به پرورش جسم محدود نمی‌شود، تصریح کرد: فدراسیون‌ها، سازمان‌ها و هیئت‌های ورزشی باید در کنار تربیت جسمانی، به رشد فرهنگی و شخصیتی ورزشکاران نیز توجه داشته باشند، زیرا ورزشکاران الگوی هزاران جوان هستند و نقش مهمی در انتقال ارزش‌ها دارند.

آیت‌الله دژکام با اشاره به پیوند سلامت جسم و روح گفت: این حقیقت که «عقل سالم در بدن سالم است» باید در برنامه‌های آموزشی و مربیگری مورد توجه قرار گیرد. همان‌گونه که در ورزش زورخانه‌ای، آداب پهلوانی همچون تواضع، احترام به پیشکسوتان و فروتنی جایگاه ویژه‌ای داشت، در ورزش‌های امروز نیز باید این ارزش‌ها احیا و نهادینه شود. سجده شکر ورزشکاران پس از پیروزی یا دور افتخار با پرچم جمهوری اسلامی ایران نیز نماد پایبندی به همین ارزش‌هاست.

او با بیان اینکه جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی نیازمند ایستادگی است، اظهار داشت: اگر خود را به‌درستی اثبات نکنیم، دشمنان از هر فرصتی برای ضربه زدن استفاده خواهند کرد. این تقابل صرفاً سیاسی نیست و نباید آن را به یک جریان سیاسی تقلیل داد، بلکه مسئله‌ای عمیق‌تر و مبتنی بر تقابل حق و باطل است.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس ادامه داد: خداوند نشانه‌های حقانیت را برای ما آشکار کرده است؛ همان‌گونه که در برخی موضع‌گیری‌های بین‌المللی، از جمله مواضع برخی کشور‌ها در رویداد‌های ورزشی، شاهد بودیم که حقیقت خود را نشان می‌دهد. امروز در حالی که برخی تلاش می‌کنند مفهوم حق و باطل را از میان ببرند، ملت ایران بر این حقیقت پای می‌فشارد و این مسیر را با اقتدار ادامه می‌دهد.

او با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه جوانمردی در ورزش گفت: جوانانی که وارد عرصه ورزش می‌شوند باید بدانند که در مکتب ما ناجوانمردی هیچ جایگاهی ندارد و مربیان باید این روحیه را در میان ورزشکاران تقویت کنند.

آیت‌الله دژکام در بخش دیگری از سخنان خود به ورزش‌های همگانی پرداخت و خاطرنشان کرد: امروز گروه‌های متعددی در پارک‌ها و فضا‌های عمومی شهر به ورزش مشغول هستند که ظرفیت فرهنگی و اجتماعی ارزشمندی دارند، اما کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

او خواستار شناسایی، ساماندهی و سازماندهی این گروه‌ها شد و افزود: هیئت ورزش‌های همگانی باید بداند در هر نقطه شهر چه فعالیت‌های ورزشی در حال انجام است. فضای ورزش، حتی اگر عمومی باشد، نباید رها شود و در عین حفظ احترام به فعالان این حوزه، لازم است چارچوب‌های لازم رعایت شود. اگر این ظرفیت‌ها به‌درستی سازماندهی و به یکدیگر متصل شوند، می‌توان از آنها در جهت تقویت فرهنگ شهری و ارتقای سرمایه اجتماعی بهره‌برداری کرد.