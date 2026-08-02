معاون وزیر کشور با اشاره به کاهش چشمگیر زمان معطلی زائران در باشماق، از مردم خواست این مرز را انتخاب کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیاکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با اشاره به اهمیت خدمترسانی مطلوب به زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: زائران اربعین سرمایههای ارزشمند این حماسه بزرگ فرهنگی و معنوی هستند و همه دستگاهها باید تلاش کنند مسیر زیارت برای آنان با آرامش، امنیت و تکریم همراه باشد.
وی با اشاره به تغییر محسوس شرایط تردد در مرز باشماق مریوان افزود: در سالهای گذشته زائران ممکن بود ساعتها در مرز منتظر بمانند، اما امروز با برنامهریزیهای انجام شده و تلاش ستاد مرکزی اربعین و مجموعههای مستقر، زمان معطلی به حداقل رسیده و ورود و خروج زائران با سرعت و سهولت بیشتری انجام میشود.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با بیان اینکه زمان خروج از مرز باشماق تنها چند ثانیه است تصریح کرد: این شرایط مطلوب حاصل تجربه سالهای گذشته، هماهنگی دستگاههای مختلف و تلاش شبانهروزی مجموعههایی است که در مرزها مسئولیت خدمترسانی به زائران را برعهده دارند.
پورجمشیدیان با تأکید بر اینکه ظرفیتهای لازم برای خدمترسانی در مرز باشماق فراهم شده است گفت: امکانات، زیرساختها و هماهنگیهای مورد نیاز برای میزبانی از زائران در این مرز پیشبینی شده و تلاش شده است تا زائران با کمترین دغدغه مسیر خود را طی کنند.
وی مرز باشماق را یکی از ظرفیتهای مهم کشور در ایام اربعین دانست و بیان کرد: شرایط جغرافیایی، آبوهوایی و سهولت تردد در این مرز از ویژگیهایی است که میتواند آن را به یکی از گزینههای مناسب زائران برای سفر اربعین تبدیل کند.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با دعوت از مردم برای انتخاب مرز باشماق مریوان در سفر اربعین خاطرنشان کرد: زائران عزیز میتوانند با انتخاب این مرز از خدمات مناسب بهرهمند شوند و تجربهای آرامتر و راحتتر از سفر زیارتی خود داشته باشند.
وی ادامه داد: اربعین حسینی تنها یک سفر زیارتی نیست، بلکه یک حرکت عظیم فرهنگی و تمدنی است که میلیونها انسان عاشق را با محوریت پیام عاشورا، ایثار، مقاومت و آزادگی گردهم میآورد.
پورجمشیدیان با بیان اینکه خدمت به زائران اربعین توفیقی بزرگ برای مسئولان و مردم است گفت: همه تلاشها باید در راستای حفظ شأن و کرامت زائران باشد و شرایطی فراهم شود که این حماسه بزرگ معنوی هر سال باشکوهتر از گذشته برگزار شود.
وی تأکید کرد: امنیت کامل در مرز باشماق برقرار است و دستگاههای مسئول با آمادگی کامل در حال خدمترسانی هستند تا زائران با خاطری آسوده راهی عتبات عالیات شوند.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در پایان از همکاری مردم، مسئولان محلی، نیروهای امنیتی، انتظامی و خادمان موکبها قدردانی کرد و گفت: باشماق ظرفیت ارزشمندی برای میزبانی از زائران اربعین دارد و امیدواریم با استقبال بیشتر مردم، از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده شود.
منبع: تسنیم