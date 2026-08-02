معاون وزیر کشور با اشاره به کاهش چشمگیر زمان معطلی زائران در باشماق، از مردم خواست این مرز را انتخاب کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی مطلوب به زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: زائران اربعین سرمایه‌های ارزشمند این حماسه بزرگ فرهنگی و معنوی هستند و همه دستگاه‌ها باید تلاش کنند مسیر زیارت برای آنان با آرامش، امنیت و تکریم همراه باشد.

وی با اشاره به تغییر محسوس شرایط تردد در مرز باشماق مریوان افزود: در سال‌های گذشته زائران ممکن بود ساعت‌ها در مرز منتظر بمانند، اما امروز با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و تلاش ستاد مرکزی اربعین و مجموعه‌های مستقر، زمان معطلی به حداقل رسیده و ورود و خروج زائران با سرعت و سهولت بیشتری انجام می‌شود.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با بیان اینکه زمان خروج از مرز باشماق تنها چند ثانیه است تصریح کرد: این شرایط مطلوب حاصل تجربه سال‌های گذشته، هماهنگی دستگاه‌های مختلف و تلاش شبانه‌روزی مجموعه‌هایی است که در مرز‌ها مسئولیت خدمت‌رسانی به زائران را برعهده دارند.

پورجمشیدیان با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های لازم برای خدمت‌رسانی در مرز باشماق فراهم شده است گفت: امکانات، زیرساخت‌ها و هماهنگی‌های مورد نیاز برای میزبانی از زائران در این مرز پیش‌بینی شده و تلاش شده است تا زائران با کمترین دغدغه مسیر خود را طی کنند.

وی مرز باشماق را یکی از ظرفیت‌های مهم کشور در ایام اربعین دانست و بیان کرد: شرایط جغرافیایی، آب‌وهوایی و سهولت تردد در این مرز از ویژگی‌هایی است که می‌تواند آن را به یکی از گزینه‌های مناسب زائران برای سفر اربعین تبدیل کند.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با دعوت از مردم برای انتخاب مرز باشماق مریوان در سفر اربعین خاطرنشان کرد: زائران عزیز می‌توانند با انتخاب این مرز از خدمات مناسب بهره‌مند شوند و تجربه‌ای آرام‌تر و راحت‌تر از سفر زیارتی خود داشته باشند.

وی ادامه داد: اربعین حسینی تنها یک سفر زیارتی نیست، بلکه یک حرکت عظیم فرهنگی و تمدنی است که میلیون‌ها انسان عاشق را با محوریت پیام عاشورا، ایثار، مقاومت و آزادگی گردهم می‌آورد.

پورجمشیدیان با بیان اینکه خدمت به زائران اربعین توفیقی بزرگ برای مسئولان و مردم است گفت: همه تلاش‌ها باید در راستای حفظ شأن و کرامت زائران باشد و شرایطی فراهم شود که این حماسه بزرگ معنوی هر سال باشکوه‌تر از گذشته برگزار شود.

وی تأکید کرد: امنیت کامل در مرز باشماق برقرار است و دستگاه‌های مسئول با آمادگی کامل در حال خدمت‌رسانی هستند تا زائران با خاطری آسوده راهی عتبات عالیات شوند.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در پایان از همکاری مردم، مسئولان محلی، نیرو‌های امنیتی، انتظامی و خادمان موکب‌ها قدردانی کرد و گفت: باشماق ظرفیت ارزشمندی برای میزبانی از زائران اربعین دارد و امیدواریم با استقبال بیشتر مردم، از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده شود.

 منبع: تسنیم

برچسب ها: تردد زائران ، مرزهای کشور
خبرهای مرتبط
تردد بیش از ۱۷ هزار زائر در۲۴ ساعت گذشته از مرز مهران
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام:
۴۲ هزار مترمربع سایبان در مرز مهران احداث شد
فرمانده قرارگاه اربعین فراجا در مهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خروش ارادت در دیار وحدت؛ آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین در سنندج برگزار شد
ادارات استان کردستان فردا چهارشنبه ۱۴ مرداد تعطیل شد
آخرین اخبار
ادارات استان کردستان فردا چهارشنبه ۱۴ مرداد تعطیل شد
خروش ارادت در دیار وحدت؛ آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین در سنندج برگزار شد
ظرفیت مرزهای زمینی برای تامین کالاهای اساسی به‌کار گرفته شود