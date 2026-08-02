جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد: از آغاز اجرای طرح اربعین در روز شنبه ۲۰ تیر تا ساعت هشت صبح امروز یکشنبه ۱۱ مرداد، ۵۵ هزار و ۶۳۱ زائر در استان‌های مرزی کشور از خدمات امدادی این جمعیت بهره‌مند شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) سازمان امداد و نجات، در این بازه زمانی در مجموع ۵۵ هزار و ۶۳۱ نفر از زائران اربعین در استان‌های مرزی کشور از خدمات امدادی هلال‌احمر بهره‌مند شدند.

بر اساس این گزارش، از مجموع خدمات ارائه‌شده، ۵۵ هزار و ۱۳۵ نفر در اسکان اضطراری پذیرش شدند و ۴۹۶ نفر نیز مصدوم بودند که از این تعداد، ۳۲۷ نفر به صورت سرپایی درمان و ۱۶۹ نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

در این مدت، ۲۴۵ تیم عملیاتی با حضور ۸۲۵ نیروی امدادی و بهره‌گیری از ۱۹۶ دستگاه ناوگان ترابری در عملیات امدادرسانی به زائران اربعین مشارکت داشتند.

منبع: جمعیت هلال احمر

برچسب ها: جمعیت هلال احمر ، اربعین ، زائران
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