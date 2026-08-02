فرمانده انتظامی مازندران از دستگیری فردی که با صدور چک بلامحل و خرید لوازم خانگی ۱۰۰۰ میلیارد ریال در شهرستان گلوگاه کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی مازندران گفت: در پی وقوع چندین فقره شکایت شهروندان گلوگاهی و استان‌های همجوار مبنی بر کلاهبرداری از آنان با صدور چک بلامحل و خرید لوازم خانگی به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال، مأموران انتظامی تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کردند.

او افزود: ماموران با اقدامات پلیسی دقیق، فرد کلاهبردار را شناسایی و در یک عملیات منسجم دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان مازندران گفت: متهم پس از انتقال به مقر و انجام تحقیقات پلیس به جرم خود معترف و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

سردار مفخمی در پایان از شهروندان خواست هنگام انجام معاملات، از اصالت اسناد مالی اطمینان یابند و در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را در اسرع وقت به پلیس گزارش دهند.

منبع:پلیس مازندران