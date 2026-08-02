فرمانده انتظامی مازندران از دستگیری فردی که با صدور چک بلامحل و خرید لوازم خانگی ۱۰۰۰ میلیارد ریال در شهرستان گلوگاه کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سردار حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی مازندران گفت: در پی وقوع چندین فقره شکایت شهروندان گلوگاهی و استان‌های همجوار مبنی بر کلاهبرداری از آنان با صدور چک بلامحل و خرید لوازم خانگی به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال، مأموران انتظامی تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کردند.

او افزود: ماموران با اقدامات پلیسی دقیق، فرد کلاهبردار را شناسایی و در یک عملیات منسجم دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان مازندران گفت: متهم پس از انتقال به مقر و انجام تحقیقات پلیس به جرم خود معترف و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

سردار مفخمی در پایان از شهروندان خواست هنگام انجام معاملات، از اصالت اسناد مالی اطمینان یابند و در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را در اسرع وقت به پلیس گزارش دهند.

منبع:پلیس مازندران

برچسب ها: کلاهبرداری میلیاردی ، دستگیری کلاهبردار
خبرهای مرتبط
دستگیری کلاهبردار ۱۲۰ میلیاردی در شهرستان نور
دستگیری خانم کلاهبردار با وعده آزادی زندانیان در خارج از کشور
دستگیری کلاهبردار میلیاردی با عنوان پیمانکاری طرح‌های بزرگ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خرید و توزیع سبوس گندم دامی از طریق سامانه تخصصی
تونل زیارباغ جاده هراز تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد
ترافیک سنگین در محور‌های ورودی مازندران
آخرین اخبار
ترافیک سنگین در محور‌های ورودی مازندران
تونل زیارباغ جاده هراز تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد
خرید و توزیع سبوس گندم دامی از طریق سامانه تخصصی
سریال تلخ حریق در پناهگاه حیات وحش میانکاله برای دهمین بار تکرار شد