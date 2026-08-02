پاکستان که اخیراً نقش میانجی‌گر در مذاکرات ایران و آمریکا را بر عهده داشته، به‌طور رسمی از واشنگتن درخواست کرده است تا تسهیلات حمایت از تثبیت مبادلات به ارزش ۱۰ میلیارد دلار ایجاد کند.

پاکستان پس از میانجی‌گری در مذاکرات ایران، درخواست صندوق حمایت ۱۰ میلیارد دلاری از آمریکا کرد

 به گفتهٔ دو منبع آگاه از این درخواست، پاکستان از ایالات متحده خواسته است تا یک تسهیلات حمایت از تثبیت مبادلات (Exchange Stabilization Support Facility) به ارزش ۱۰ میلیارد دلار ایجاد کند تا به تقویت ذخایر ارزی خود، کاهش فشار بر روپیه و کاهش وابستگی به تأمین مالی صندوق بین‌المللی پول (IMF) کمک کند.

این پیشنهاد توسط محمد اورنگزیب، وزیر دارایی، در نامه‌ای که در جریان دیدار روز سه‌شنبه با اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، ارائه شد، مطرح گردید.

در صورت تأیید، این تسهیلات دسترسی پاکستان به نقدینگی دلاری اضطراری را برای مدت حداکثر پنج سال فراهم می‌کند و موقعیت مالی این کشور را در حین ادامهٔ اجرای اصلاحات اقتصادی تحت حمایت IMF تقویت می‌نماید.

این درخواست پس از آن مطرح می‌شود که پاکستان در تلاش‌های دیپلماتیک برای میانجی‌گری مذاکرات مربوط به درگیری ایران نقش ایفا کرد و این امر جایگاه بین‌المللی اسلام‌آباد را تقویت کرده و انتظاراتی را ایجاد کرده است که بتواند از تلاش‌های میانجی‌گری خود برای ایجاد روابط اقتصادی قوی‌تر با واشنگتن بهره‌برداری کند.

وزارت خزانهداری آمریکا از اظهارنظر خودداری کرد، در حالی که وزارت دارایی پاکستان بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداد. وزارت دارایی پاکستان در بیانیه‌ای پس از این دیدار اعلام کرد که اورنگزیب خواستار حمایت بیشتر ایالات متحده برای بهبود دسترسی پاکستان به بازار‌های سرمایهٔ بین‌المللی، افزایش ذخایر ارزی و تقویت رتبهٔ اعتباری حاکمیتی این کشور شده است.

پاکستان همچنان تحت برنامهٔ ۷ میلیارد دلاری IMF قرار دارد که نیازمند مالیات‌های بالاتر، محدودیت هزینه‌ها و اصلاحات اقتصادی است. اگرچه این برنامه به تثبیت اقتصاد کمک کرده است، اما این کشور همچنان به تأمین مالی رسمی و حمایت شرکایی از جمله چین و عربستان سعودی وابسته است.

تسهیلات تثبیت مبادلات، نوعی نادر از کمک مالی ایالات متحده خواهد بود که نقدینگی دلاری یا تضمین‌هایی را برای کمک به کشور‌ها در حمایت از ارز و ذخایر ارزی خود فراهم می‌کند. چنین تسهیلاتی به ندرت استفاده شده‌اند؛ آرژانتین در سال ۲۰۲۵ و اروگوئه در سال ۲۰۰۲ چنین تسهیلاتی را دریافت کرده‌اند.

پاکستان در سال ۲۰۲۳ با کسب یک ترتیبات اضطراری ۳ میلیارد دلاری از IMF، پیش از دریافت تسهیلات تمدیدشده (EFF) ۷ میلیارد دلاری و وام اضافی ۱٫۳ میلیارد دلاری برای تاب‌آوری اقلیمی، به طور محدود از خطر نکول عبور کرد.

با وجود بهبودها، اقتصاد پاکستان همچنان در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر است. مؤسسهٔ رتبه‌بندی فیچ گفته است که اصلاحات IMF ظرفیت تأمین مالی این کشور را تقویت کرده است، اما هشدار داده است که هزینه‌های بالاتر انرژی و بی‌ثباتی منطقه‌ای می‌تواند به سرعت ذخایر ارزی را کاهش دهد.

سرمایه‌گذاری خارجی نیز به دلیل بحران‌های اقتصادی مکرر، عدم‌اطمینان سیاستی، نگرانی‌های امنیتی و رتبهٔ اعتباری درجهٔ سفته‌بازی پاکستان که همچنان دسترسی آن به بازار‌های مالی بین‌المللی را محدود می‌کند، همچنان در سطح پایینی باقی مانده است.

منبع: نیکی

برچسب ها: دولت پاکستان ، کمک اقتصادی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۵ ۱۳ مرداد ۱۴۰۵
حق الزحمه اش رو میخواد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۱ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
پاکستان به دنبال دریافت پول دلالی است، نه توافق ایران با آمریکا
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۲ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
بشمار اشتباه نشه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۰ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
زنده باد پاکستان. خدایش. صلح طلب هستن با آن که قدرت اتمی هست
۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۶ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
به 10 میلیارد دلار نیازی ندارید ! کشور پاکستان هم پلیس داره و مقر پلیس ! درسته !؟! پس پاکستان هم مثله کشورهای دیگه سیستم سیستام مستقل دارد !
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۶ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
مقداری را در دوره اول تفاهم نامه دریافت کرده،
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۹ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
پول چایی میخواد
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۹ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
پاکستان مهد تروریست. مهد گروهای تندرو مثل القاعده و طالبان و شاخه های آن مثل داعش. از عربستان و قطر و امارات پول میگیره که مدارس ترویج وهابیت رو دایر و رونق بده. قاتل چندصد نفر از مرزبان های عزیز کشور. دوست و رفیق عبدالمالک ریگی و.... اینها کجای معادلات سیاسی جهان و خاورمیانه بودند که بخواهند نقش دیپلماسی و میانجیگری داشته باشند؟ بعدش ترامپ هم لابد از پول های بلوک شده ما میخواد حاتم بخشی بکنه؟؟ اگر میخواهید مذاکره کنید مستقیم مذاکره کنید اینها حساب کار دستشون بیاد و دنبال کاسبی از کشور ما نباشند.
۲
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۹ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
راستشو بگید چقد از خودتون درخواست کرده؟؟؟
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۲ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
توافق بی توافق...نهایت به شرطی توافق میشه که پاکستان نصف۱۰میلیارد دلار بده به ماااااااااااا🫠🤣🤣🤣
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
از ایران چقدر مطالبه کرده ......پاکستان
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
پزشکیان رو باش که اینقدر از اونها تعریف کرد.گرچه ایشون توی باغ نبوده و نیست.
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
میگن هیج گربه ایی در راه رضای خدا موش نمیگیره اینجاست
میانجیگری در ازای پول
۳
۶۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۷ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
البته دوست عزیز پاکستان همسایه زمانی پیشنهاد مذاکره را داد که هر دو طرف قصد نابودی زیرساختهای انرژی را داشتند از زیرساختهای رژیم فتنه انگیز و اشغالگر اسراییل تا کشورهای منطقه و ایران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
حتی یک قدم هم نباید در مورد اخذ عوارض از کشتی‌ها و کابل‌های عبوری از تنگه هرمز عقب نشست این یک فرصت تاریخی برای ایران هست.
۱۳
۵۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۶ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
عقب نشینی از تنگه هرمز خیانت به کشور و ملت است.
و خائن یا خائنین باید مجازات شوند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۹ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
که چی بشه مگه پولش میاد تو جیب منو تو؟
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