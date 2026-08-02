باشگاه خبرنگاران جوان - ستاد مرکزی اربعین با صدور اطلاعیه شماره ۱۳ توصیه کرد: زائران از تحویل گرفتن و حمل کیف و بسته افراد ناشناس، بخصوص در پایانه‌های ورود و خروج مرزی خودداری کنند.

این ستاد اعلام کرد: با توجه به اوج‌گیری سفر زائران به عراق و شروع موج اول بازگشت به میهن اسلامی، همه ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور بطور شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی به زائران است. از همه شما عزیزان تقاضا می‌شود در صورت بروز هرگونه تأخیر احتمالی در تأمین اتوبوس‌های بین شهری، با همراهی و صبر و حوصله خادمین خود را یاری کنید.

در این اطلاعیه به زائران توصیه شده است: با توجه به ازدحام جمعیت، در نگهداری از گذرنامه و وسایل همراه خود بیشتر دقت کنند و در صورت گم کردن گذرنامه، برای دریافت برگ عبور با شماره تلفن ۱۲۸ تماس گرفته و به کنسولگری‌ها مراجعه کنند همچنین زائران برای حفظ امنیت، سلامت و ایمنی خود در عراق بخصوص در شهر‌های کاظمین و سامرا، از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

ستاد مرکزی اربعین توصیه کرد زائران هنگام برگشت و قبل از شروع به رانندگی، حتماً استراحت لازم را داشته باشند؛ برای این منظور در مواکب طول مسیر محل‌های مناسبی برای زائران در نظر گرفته شده است.

مراسم اربعین حسینی مربوط به دهه‌های اخیر نیست بلکه قدمتی به اندازه تاریخ دارد، شواهد تاریخی نشان می‌دهد راهپیمایی در روز اربعین بعد از شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین در بین امامان و شیعیان رایج بوده است، اما به شکل امروزی خود از سال ۱۳۸۳ ابتدا در عراق و سپس ایران آغاز شد و اکنون به بزرگترین گردهمایی سالانه مذهبی در جهان تبدیل شده است.

امسال نیز سوم مرداد از سوی ستاد مرکزی اربعین به عنوان زمان رسمی آغاز مراسم راهپیمایی اربعین اعلام شد، علی جعفری دبیر ستاد مرکزی اربعین در این باره به ایرنا گفته بود؛ براساس تاکید‌های همیشگی رهبر شهید انقلاب، سیاست اصلی ستاد مرکزی اربعین بر محور «سفری ایمن، سهل و ارزان» استوار است و تمامی اقدامات و طرح‌های مربوط برهمین اساس برنامه ریزی شده است.

وی اظهار کرد: ثبت نام در سامانه سماح مورد تاکید ستاد مرکزی اربعین است و همه زائران باید برای انجام تمهیدات لازم در بخش‌های مختلف رفاهی و امنیتی، حتما اطلاعات هویتی خود را در این سامانه ثبت کنند.

منبع: وزارت کشور